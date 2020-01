Gobierno electo pidió informe sobre ingreso de personal al Estado después del balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El futuro secretario de Presidencia Álvaro Delgado, dijo que el gobierno electo pidió un informe detallado con los ingresos de personal que se dieron en empresas públicas y ministerios luego del balotaje.

“Empezamos a detectar situaciones y empezamos a hacer una averiguación general sobre organismos que después del balotaje empezaron a hacer concursos o a buscar mecanismos de contratación; en general en empresas públicas; en Antel y UTE hubo un llamado", afirmó Delgado entrevistado por radio Carve. "Estamos viendo en algunos ministerios también", agregó Delgado quien dijo que "algunos son hasta 160 puestos, otros 60 otros 50”, lo que "genera suspicacia".



La información solicitada es sobre la naturaleza del cargo, del llamado y de presupuestación.

“Son situaciones diferentes, en algunos casos hay llamados externos y en otros internos. En otros casos hay provisoriatos que después de 15 meses se presupuestan”, señaló y dijo que algunos de los ingresos están previstos para febrero lo que “llama un poco la atención”.

Dentro del gobierno entrante preocupa el volumen de funcionarios que se sumarán fijos a la plantilla ya existente porque supone un incremento presupuestal en lo salarial; dificultando aun más el plan de ahorro que el presidente electo Luis Lacalle Pou anunció en la campaña electoral.



El Mides es uno de los que tiene alrededor de 500 casos, el Ministerio de Industria en el entorno de otros 50 y el Ministerio de Ganadería unos 160, según supo El País. Ayer el futuro ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo que en su cartera son entre 60 y 70 casos.

“Algunos están en curso, otros fueron en diciembre. Si me adelanto a decir cuán necesarios son. A priori me parece que los concursos suenan un poco como apresurados. Generar reestructuras al final de un mandato genera un poco de preocupación. La pregunta es por qué no se hicieron antes y se hacen el último mes antes de irse”, dijo Delgado.