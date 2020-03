Para García, el FA "subestimó" al coronavirus: "No era ninguna preocupación para ellos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier García, ministro de Defensa, hizo un análisis acerca de cómo el gobierno está enfrentando al coronavirus, que ya tiene 217 casos confirmados, y remarcó que el Frente Amplio "no tomó ningún recaudo" para combatir esta pandemia antes de entregar el mandato.

En entrevista con Montevideo Portal, el ministro recordó: "Días antes de dejar el gobierno, el ex subsecretario de Salud Püblica (Jorge Quian), dijo que el coronavirus no era un problema en Uruguay, que el problema eran el sarampión y el dengue. No era ninguna preocupación para ellos".

Las declaraciones de Quian, a las que hace referencia García, datan del 30 de enero.

El actual ministro de Defensa contó que "cuando asumió el gobierno, según nos dicen los compañeros del MSP, había solo 100 kits de diagnóstico".



"Tanto es así que el Dr. (Daniel) Salinas tuvo que convocar el 2 de marzo a una reunión urgente y convocar a técnicos, etcétera, para establecer un plan contra el coronavirus. Asumimos el domingo 1°, y el 2 de mañana citaron a la reunión, quiere decir que percibieron en 12 horas lo que el gobierno anterior no había percibido con toda la información que se disponía a nivel internacional y los organismos internacionales que asesoran", añadió.

"Nos cayó una circunstancia, sin que hubiera ningún tipo de preparación del país por parte de las autoridades salientes. Es más, se subestimó el tema", sumó.

García también destacó que el actual gobierno liderado por Luis Lacalle Pou "está liderando con enorme decisión, con enorme transparencia, con medidas de una fuerza que no fueron tomadas en otros países en el tiempo en que fueron tomadas acá".

"Comparado en tiempo respecto a los primeros casos, el primer país que tomó la decisión de cerrar las escuelas y prohibir los espectáculos públicos fue Uruguay. En todo el mundo. Otros países tardaron mucho más en tomar estas medidas. Uruguay lo hizo 24 horas después de diagnosticados los primeros cuatro casos, y a partir de ahí, una serie de decisiones que contribuyeron a una comprensión social del tema y del agravamiento del tema", agregó.