En el Frente Amplio piden que Sebastián Hagobian no represente más al partido

La participación del dirigente de Asamblea Uruguay, Sebastián Hagobian, en los referéndums para anexar territorio ucraniano a Rusia sigue generando repercusiones. A pesar de que el tema quedó en un segundo plano esta semana, detrás de asuntos como la imputación del exjefe de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano, a la interna del Frente Amplio continuó el malestar por su rol de “observador” en estas instancias impulsadas por el gobierno de Vladimir Putin.

Hay quienes entienden que Hagobian, que integra la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), debería dejar de representar a la coalición de izquierda en la versión juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).



Este planteo fue esbozado por el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos y el dirigente Daoiz Uriarte -ahora vinculado al sector Plataforma- el pasado lunes en el programa Todas las voces de Canal 4. Dirigentes consultados por El País reafirmaron esta visión.



En el estudio de televisión, el legislador dijo que “políticamente no corresponde” que Hagobian represente al FA “en ningún organismo que tenga que ver con la temática internacional”, aunque aclaró que Asamblea Uruguay tendría la última palabra.



En tanto, Uriarte sostuvo que la posición del dirigente, que se desempeña en la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, es “incompatible” con la de la coalición de izquierda.

Según supo El País, en las próximas horas Hagobian se reunirá con las máximas autoridades de su sector para dar explicaciones. Si bien desde Asamblea Uruguay señalaron que no se puede adelantar ninguna acción antes de escuchar al dirigente, fuentes de la Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP) aseguraron que el sector evalúa pedirle que dé un paso al costado de la Carifa, un órgano que asesora a la Presidencia del FA.



Por lo pronto, dirigentes del sector liderado por Danilo Astori confirmaron que recibieron “consultas” de sus pares de la CSP sobre la participación de Hagobian en Ucrania, “que no llegaron a ser reproches”. Este bloque engloba a la mayoría de los sectores y agrupaciones del ala socialdemócrata del FA.



El magíster en Relaciones Internacionales aterrizó el viernes pasado en Uruguay. Desde entonces, el encuentro con los referentes de Asamblea Uruguay se postergó por distintos temas de coyuntura, como el caso de Astesiano y la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en el Senado. No obstante, según dijeron a El País, la reunión no pasará del viernes.

Carifa

Si no hay un cambio de planes, Hagobian participará hoy de la sesión ordinaria de la Carifa. Su actuación como veedor de los referéndums no está en el orden del día, pero se espera que Asamblea Uruguay dé explicaciones en este ámbito, según fuentes vinculadas a la comisión.



La declaración que el presidente del FA, Fernando Pereira, emitió el lunes 26 con el respaldo del representante de Asamblea Uruguay en el Secretariado Ejecutivo, Carlos Varela Ubal, fue cuestionada por algunos integran- tes de la Carifa, como informó El País. Aunque entendían que era necesario aclarar que Hagobian no tenía el respaldo de su partido, debido a la relevancia que había cobrado el tema en las últimas horas, consideraron que su compañero quedó demasiado expuesto con el pronto posicionamiento institucional.



Esta visión se enmarca en una disputa entre el presidente y los delegados de la Carifa, encabezada por el exvicecanciller Ariel Bergamino. Hagobian y el jerarca han tenido varios desencuentros en los últimos meses, pero representantes de otros sectores también están disconformes con su desempeño y lo cuestionan.