Frente Amplio abre nuevos comités apuntando al interior del país

Una vez que el Frente Amplio identificó que la pérdida de contacto con el interior del país fue una de las causas que lo llevó a perder el gobierno nacional, la fuerza política diagramó distintas iniciativas para recuperar terreno.

Primero, con salidas a impulso personal de legisladores y dirigentes frentistas que recorrieron comités de base para dialogar con vecinos. Luego, con el diseño de un Plan de Acción donde se trazaron los pasos que la fuerza política, ya bajo la conducción del expresidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, debe seguir.



Se creó el “Frente te escucha” que consiste en que la dirigencia recorra 576 localidades, ciudades y barrios en 228 días.



Y otro de los objetivos que se definió fue la apertura de 500 nuevos comités de base en todo el país. La propuesta surgió para responder a distintas falencias.

Por un lado, para revitalizar la relación entre la fuerza política y el interior. También para dar respuesta a la necesidad de varias localidades donde no existen espacios formales de militancia. Que no haya un local con la bandera del Frente Amplio implica, según relataron varios dirigentes a El País, que personas que se identifiquen con la coalición de izquierda no militen por no contar con un espacio al que acudir.



Hoy, a las 18 horas, el Frente Amplio lanzará la iniciativa en la Huella de Seregni con la presencia del presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, el titular de la comisión de Organización, Manuel Ferrer y la doctora en Ciencia Política, Verónica Pérez.



Por otra parte, la dirección frenteamplista pretende sumar a los nuevos espacios de encuentro servicios que sumen nuevos militantes. En particular, aquellos frentistas que tienen personas a cargo.

En la campaña interna la candidata Ivonne Passada planteó que hay mujeres que no pueden militar todo lo que quisieran porque en las horas de reuniones deben cuidar a sus hijos.



Para atender estas situaciones la fuerza política instalará espacios de cuidados con profesionales que se harán cargo de los niños para que los adultos puedan participar de los encuentros políticos.