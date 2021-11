“No fuimos a fondo en los cambios”, aseguró Gonzalo Civila

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Su candidatura surgió como un intento de renovar la alianza que llevó a Carolina Cosse a la intendencia, pero el PCU optó por apoyar a Fernando Pereira. ¿Cómo quedó la relación con el sector?



- El PCU entendió que había que construir una candidatura transversal entre los sectores más grandes y nosotros creíamos que debíamos mantener el planteo de la construcción de una plataforma que se expresaba en mi candidatura.

-¿No hay quiebre con el PCU?



-No, ni con el Partido Comunista ni con ninguno.



-La Lista Amplia de Carolina Cosse lo apoya, pero hizo una alianza con el PCU que respalda a Pereira. ¿Cómo lo evalúa?



-Carolina siempre ha manifestado que ella es frenteamplista. Identificar a Carolina con La Amplia me parece que no es muy coincidente con las cosas que ella ha dicho. En cuanto a la participación de compañeros de La Amplia en la lista 1001 no tiene consecuencia sobre la elección a presidente.



-En los folletos de su candidatura se plantea una “conducción popular”. ¿Sería un presidente del FA más popular que Pereira e Ivonne Passada?



-Yo no diría un candidato más popular o menos popular, lo que creo es que nuestra propuesta tiene como una característica irrenunciable el cambio. Sentimos que el FA tiene que transformarse para transformar el país y que esa transformación tiene que ir en el sentido de mayor participación. Buscamos un Frente menos dirigencial y más construido desde la base. Hay muchos frenteamplistas enojados y eso implica corregir prácticas.



-¿Qué perfil tiene el enojado?



-Hay diversos enojos. Hay muchos frenteamplistas enojados porque nuestra política se ha tradicionalizado un poco, porque a veces discutimos más candidaturas, listas, fórmulas que ideas.



-¿Esto implica que el FA se ha vuelto un partido tradicional?



-Hay frenteamplistas que identifican prácticas dentro del Frente que se parecen más a la de la política tradicional, con la que hemos históricamente discrepado. Hay gente enojada porque nos faltó profundidad en los cambios, por poner un ejemplo en el tema memoria, verdad y justicia.



-¿Faltó ir más a la izquierda?



-Lo de la profundidad de los cambios que decía va un poco por ahí, áreas que no fuimos a fondo en las transformaciones y eso ha generado enojos.



-¿Cuáles son los principales cambios que haría en el FA?



-Estamos en un momento donde se necesitan liderazgos colectivos y de ideas y haría énfasis en eso. En construir una dirección cohesionada donde estén las distintas corrientes ideológicas del FA, donde haya equilibrio de género y generacional.



-¿Cómo pararía al Frente como oposición?



-El FA necesita tener una voz clara y nítida. Necesita denunciar con claridad que en el país hay una política de ajuste.



-¿Debería tener una posición más dura con el gobierno?



-Hablo de una oposición honesta en la transmisión de sus ideas y si hay una política antipopular, que es lo que sucede hoy en Uruguay, la tiene que denunciar con toda claridad.



-¿De forma más dura?



-Más contundente.



-Raúl Sendic apoya su candidatura. ¿Le puede jugar en contra dada la imagen que tiene el exvicepresidente?



-Soy candidato a la presidencia del FA, cualquier grupo que me invite a una actividad en la sede del FA tengo que estar. En esto no se trata de calcular con quién sí y con quién no. Fui a la presentación de un sector que no está proscripto dentro del Frente.



-¿Podría jugarle en contra?



-No me puse a pensar en eso.



-¿Se siente como el candidato más de izquierda en el FA?



-Soy de izquierda, me siento como un candidato de cambio y de recambio generacional. Me siento con vocación de construir un FA más valiente en sus ideas, más participativo. El izquierdómetro me parece bastante estéril.



-¿Coincide con Gerardo Rodríguez de Fancap que Pereira es socialdemócrata?



-No, yo no voy a definir ideológicamente a Fernando, creo que él ha hecho declaraciones respecto a cómo se define.



-¿Estuvo fuera de lugar la afirmación de Rodríguez?



-Prefiero los debates en términos ideológicos que en términos de descalificaciones o agravios personales. Si a mí me caracterizan ideológicamente no me ofendería. En discusiones políticas las caracterizaciones ideológicas no me parecen fuera de lugar.



-¿Esto no es agravio?



-No hay ningún ataque personal, hubo una referencia a un perfil ideológico.



-¿Por qué no se defendió al Antel Arena en la reciente interpelación?



-No tiene antecedente un gobierno que se interpele a sí mismo sobre un proyecto del gobierno anterior. La defensa del Antel Arena la vamos a hacer en todas las canchas. Creo que esto es parte de un circo político que agravia a la propia institucionalidad.



-El oficialismo decía que no hay argumentos y por eso el FA se retiraba de sala.



-El argumento más grande es el propio Antel Arena que está ahí. Tenemos argumentos, pero el gobierno está confundido al pretender interpelarnos. Están acostumbrados a hacer lo que quieren sin aceptar una respuesta crítica; deberían dedicarse a gobernar.



-¿No se dedican a gobernar?



-Dedican demasiado tiempo a discutir qué hizo el gobierno anterior porque no quieren asumir las consecuencias de lo de ahora. El Antel Arena, a esta altura, es un activo de todo el pueblo uruguayo y han llegado al absurdo de no incluirlo ni en los planes de negocios. La impresión es que gobiernan para las multinacionales.



-¿Por qué?



-No creen en la empresa pública y como les fue mal intentando privatizar lo que hacen es una privatización endógena y también en la educación.



-Pereira admitió que el spot contra la LUC no decía la verdad en la parte que hablaba de privatización de la educación.



-Fernando creo que dijo otra cosa, pero lo que creo es que no hay ninguna duda de que la LUC incluye artículos privatizadores. Se elimina la participación social de los desconcentrados y se incorporan lógicas gerenciales cuando permite que los directores elijan a los docentes. Eso es una privación desde adentro, están minando el Estado, están haciendo un trabajo de privatizar desde adentro.