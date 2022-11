Filtración de plan de Inteligencia: "Los responsables somos los legisladores", dijo presidente de comisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, Raúl Lozano, consideró "muy grave" la filtración de información del Plan de Inteligencia Estratégica del Estado, que fue develado en ese órgano.

Lozano explicó que la filtración, denunciada ante Fiscalía por el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcé, supuestamente se dio luego de que Garcé concurriera a comisión el pasado 24 de octubre.



"Todo se desarrolló normalmente. Cuando fue a comenzar la reunión, Garcé me solicitó que se retiraran los funcionarios para que no hubiera versión taquigráfica", detalló Lozano en Primera mañana (El Espectador). Así, teniendo en cuenta que esa parte de la reunión fue secreta, solo tuvieron conocimiento de esta información el propio Garcé y los 10 legisladores que quedaron en sala.

MIRA TAMBIÉN La carta de Garcé hacia la comisión de la que salió información secreta de Inteligencia

Tras el encuentro, el periodista Eduardo Preve publicó en sus redes sociales y en las redes de MVD Noticias (Tv Ciudad) detalles del plan presentado por Garcé.



"Garcé entregó una copia por bancada. Algunas de las expresiones vertidas en la reunión también salieron a la luz en el tuit", detalló Lozano, por lo que entiende, no fue una filtración desde la propia Secretaría de Inteligencia. "Alguien repitió lo que se dijo en la comisión", apuntó.

Lozano, además, recordó que, si hay uno o varios responsables, se trata de legisladores, no de funcionarios parlamentarios. "Hay una tendencia a responsabilizar a los funcionarios, pero en este caso no había ninguno. Los responsables somos los legisladores. No se cumplió con el articulo 27 de la Ley de Inteligencia", expresó.



Consultado por la sensibilidad de los datos filtrados, el presidente de la comisión dijo que "es un plan estratégico, evidentemente es sensible, pero es un plan global, no va al detalle de cómo se implementa".



Por otro lado, el legislador de Cabildo Abierto manifestó que no le consta que Garcé haya iniciado una investigación interna en Inteligencia para corroborar que la fuga de información no haya salido de allí; "pero si estuviera en el lugar de él lo haría", manifestó.

Este miércoles habrá una reunión de coordinación de las comisiones parlamentarias, en la que se analizará lo sucedido que, según Lozano, es "muy grave, gravísimo".