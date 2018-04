FFSP rechaza ley sobre el voto de usuarios en ASSE

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) rechazó "profundamente" el proyecto de ley de los senadores Pedro Bordaberry y Luis Alberto Heber por el cual se establece que los directores sociales de ASSE que responden a los usuarios y a los trabajadores tengan voz, pero no voto. En un comunicado firmado por sus autoridades, el sindicato dice que ven "con dolor como se nos arrebata la posibilidad de construir, discutir y decidir el rumbo del Sistema de Salud".

"Condenamos dicho proyecto y todo embate neoliberal/dictatorial en contra de los trabajadores y trabajadoras de todo el país relegando a los verdaderos participantes activos de este sistema como meros espectadores, sin poder de decisión del camino a transitar", sostiene el comunicado.

Además, los trabajadores de la FFSP piden a todas las bancadas parlamentarias que rechacen también este proyecto.

Voto o no.

A su vez, la presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la salud pública y privada Ivon Lima explicó a El País que en la comisión que estudia ese proyecto se había cuestionado la representatividad de Natalia Pereyra, candidata al directorio de ASSE por los usuarios, por lo que decidió pedir ser recibida para explicar la forma mediante la que se la eligió. Dijo entonces que fue electa por 38 personas que son los delegados de los 19 departamentos que, a su vez, representa cada uno a miles de usuarios del sistema de salud.

"El movimiento de usuarios no emitió en la comisión ninguna postura sobre el voto o no voto de la representante. Yo dije a título personal que habría que pensar el tema del voto o no voto", dijo Lima.

Los senadores "no pueden tomar eso como una postura del movimiento. Nada que ver. Lo hicieron de gusto", afirmó.

Heber y Bordaberry trasmitieron tras la reunión que los usuarios estaban a favor de que el delegado no tuviera voto en el directorio de ASSE, en sintonía con lo que dice su proyecto.

Los pedidos del Poder Ejecutivo para que Pereyra (usuarios) y Pablo Cabrera (trabajadores) se integren al directorio de ASSE demorarán unos días más en ser aprobadas tácitamente porque en el Senado no están los votos necesarios.

La bancada del Frente Amplio necesita un acuerdo y votos de la oposición pero varios partidos cuestionan a los propuestos, en especial a Pereyra.