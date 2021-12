Fernando Pereira favorito en las internas con el 68% de las preferencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A ritmo lento avanza el conteo de sufragios en las elecciones internas del Frente Amplio. Con el 36% de los votos escrutados, Fernando Pereira concentra el 68% de las preferencias del electorado quedando como favorito para presidir la coalición.

La información a la que tuvo acceso El País, da cuenta que el expresidente del Pit-Cnt obtuvo 31.649 votos de un total de 46.598 escrutados. Le sigue el diputado y secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila con 4.914 y la exsenadora Ivonne Passada con 2.423, de acuerdo al último reporte del pasado sábado a la hora 20. En el conteo general, los votos de Pereira representan el 24,3% del total de sufragios (129.923).

En Montevideo se contabilizaron por el momento 17.533 hojas de votación a presidente (de un total de 56.840), en Canelones 2.880 (de 21.535). No hay información de algunos departamentos como Salto (donde hubo dificultades y se paró el escrutinio que continuará en las próximas horas) y otros lugares como Cerro Largo, Colonia y Río Negro.



Al momento se registraron 5.445 votos en blanco y 2.167 anulados. Lo primero representa el 12% de los escrutados y lo segundo el 5% en los sufragios hasta ahora contabilizados a la presidencia del Frente. Esto, porque son varias elecciones en una: además de presidente se definía la conformación de los plenarios (nacional y departamentales) y las presidencias en cada uno de los departamentos.



En el exterior ya finalizó el conteo de votos en Buenos Aires. Allí Pereira recibió 835 votos de 1.477, el segundo candidato más votado fue Civila, con 268 y Passada obtuvo 113.



En España (Madrid) se contabilizaron 33 sufragios, de los cuales 28 fueron para Pereira, dos para Passada y dos para Civila. En tanto, uno fue anulado.



En el resto de los países se escrutaron 151 sufragios, de los cuales 110 optaron por Pereira, 23 por Civila y 18 Passada. Salvo en Madrid y Buenos Aires, el voto en el exterior se hizo por la vía electrónica (mediante un link intransferible que era enviado al mail del afiliado).



Con este ritmo de apertura de sobres en las elecciones internas del Frente Amplio, el trabajo de la Comisión Electoral no culminaría para Navidad como se había especulado y seguiría incluso hasta el mes de enero, confiaron a El País fuentes políticas. En la sede “La Huella de Seregni” se instalaron 11 mesas, con tres delegados cada una, que se encargan del conteo de votos. Por un tema de espacio y de recomendación sanitaria (distanciamiento social) para evitar contagios de coronavirus no hay margen de ampliar la capacidad.