FA convoca a autoridades de Cancillería por antecedentes de funcionario de Embajada en Argentina

Este viernes el senador Daniel Caggiani comunicó que la bancada del Frente Amplio convocará a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) al Parlamento para clarificar los antecedentes de José Reyes, funcionario de la Embajada de Uruguay en Argentina. La situación, según escribió Caggiani en su cuenta de Twitter, "a priori parece escandalosa".

Esta semana Cancillería respondió a un pedido de informes que hizo el Frente Amplio el pasado mes de julio, en el que entre otras preguntas, se consultaba específicamente por el papel de Reyes. "Designado directamente y de quien no conocemos su trayectoria en el área de comercio", había escrito Caggiani en su cuenta de Twitter en ese momento.



"Según la respuesta recibida emitida por Cancillería el 13 de setiembre y recibida este miércoles, constatamos que efectivamente 4 funcionarios en la Embajada son de particular confianza, el embajador Carlos Enciso, y 3 ministros, José Reyes, Daniel Rognoni y José Curbelo", detalló Caggiani este viernes.

"Pero además, llamó la atención que en dicha nómina esté José Reyes, de quien conocemos su íntima relación con el presidente Lacalle (fue uno de los invitados al almuerzo íntimo de celebración de su victoria en 2019), y que ya residía en Argentina previo a su nombramiento", agregó.



El legislador también señala que, según una publicación de medio argentino La Política Online, junto a una prueba fotográfica del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, Reyes tendría un antecedente policial por la presunta comisión de un delito de contrabando en octubre de 2002.



"De ser cierto es sumamente preocupante, más tratándose de un encargado de negocios en una representación tan importante para Uruguay como es nuestra Embajada en Argentina", explica el senador Caggiani.

Esto que se destapa es un escándalo. Nos preocupa el aumento de las designaciones directas a funcionarios de particular confianza en la Embajada y el Consulado de Uruguay en Argentina.



Otra cuestión que se planteaba en el pedido de informes era saber si Reyes —quien ya residía en Argentina antes de la designación de su cargo— recibía una partida por concepto de alquiler de US$ 2.240. Confirmada esta información, para la bancada frenteamplista esta acción es cuestionable, frente al entendido de que el país "tiene un cuerpo diplomático especializado que cumple tareas específicas que explican y fundamentan su razón de ser" y no se puede abusar de los cargos de confianza.



En el pedido de informes además se pedía información sobre la cantidad de cargos de confianza que hay en dicha embajada. La respuesta de Cancillería confirmó que son cuatro: tanto Reyes, como Daniel Rognoni y José Curbelo son funcionarios de "particular confianza", detrás de Carlos Enciso que ocupa el escalafón más alto como embajador.



"Nos preocupan las designaciones políticas y las prórrogas que se están desarrollando porque enlentecen y hasta detienen el desarrollo de la carrera del Servicio Exterior, desincentivando a nuevas generaciones a incorporarse al cuerpo diplomático de nuestro país", explicó.