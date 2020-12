Estuve con alguien que es contacto de un caso de COVID: ¿voy a trabajar o no? Esto dijo Mieres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La duda se multiplica de la mano del aumento de casos de coronavirus en Uruguay: ¿qué hago en mi trabajo si estuve con alguien que, a su vez, mantuvo contacto con una persona contagiada?

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, buscó despejar esa interrogante este miércoles en rueda de prensa, y dijo que "si una persona está en un contacto directo con un positivo obviamente se tiene que encuarentenar e hisoparse para determinar si ha sido contagiado o no".

El jerarca agregó, sin embargo, que "los contactos de contactos simplemente deben extremar sus cuidados y reducir la sociabilidad al mínimo posible, pero no implica que deje de trabajar".

Mieres dijo que en estos casos -cuando no se estuvo en contacto directo con una persona enferma- "obviamente si se puede hacer el trabajo a distancia mejor, pero no implica que haya una situación de retiro de trabajo, que quizás esa fue la confusión que se generó".

La "confusión" a la que hizo alusión el ministro se generó luego de la conferencia de prensa que encabezó el presidente Luis Lacalle Pou en la noche del martes, y en la que el gobierno anunció una batería de nuevas medidas para tratar de frenar el incremento de casos de COVID-19 en Uruguay. El mandatario señaló en esa oportunidad que "hay gente que se entera que estuvo con una persona que estuvo con un contacto, hay un contacto y la tercera persona... lo que pedimos es que antes de confirmar (que está contagiado), que tome las medidas, que diga 'yo me guardo'".

Consultado por las palabras del presidente este miércoles, Mieres respondió: "Guardarse significa reducir la sociabilidad al mínimo, pero no implica dejar el trabajo porque ustedes se imaginan que si cada contacto de contacto tuviera que dejar el trabajo estamos en una situación extremadamente multiplicada y no tiene sentido, porque los hisopados van a ser mucho mas rápidos en relación al momento que se solicitan, por lo que la incertidumbre se va a disipar rápidamente". "Entonces el contacto de contacto sabrá rápidamente si debe encuarentenarse o no", añadió.



"La persona que tuvo contacto directo con el positivo tiene que guardarse y quedarse en su casa e hisoparse a la brevedad posible, porque es un contacto directo. El contacto directo implica una retracción del trabajo, y al contacto del contacto se le pide la mayor precaución porque podría tener una situación de contagio", remató el ministro.