"Era una especie de trampa", explicó Sotelo tras decirles "fascistas" a seguidores de Salle

Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), tuvo un enfrentamiento con un grupo de manifestantes y seguidores del abogado Gustavo Salle, el sábado a la salida del piloto del “pase verde” en la sala Hugo Balzo del Auditorio Adela Reta del Sodre. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó a través de las redes sociales, en el que se ve el momento en que Sotelo los llama "fascistas".

“Lo que ocurrió es que el grupo de Salle estuvo diciendo cualquier tipo de disparates en la puerta del Sodre, -genocida, nazi, asesinos, dictadores– y a la salida, un subgrupo de ellos se ubicó en la puerta de la calle Florida y simulaban una entrevista”, relató Sotelo a El País.



El director de Secan explicó que al comienzo estas personas preguntaban cómo había sido el espectáculo y luego continuaban haciendo preguntas sobre las vacunas. “Era una especie de trampa para hacerte caer como que era una entrevista por el espectáculo, y después entramparte sobre cosas de las vacunas, la pandemia, etc.”, dijo.

“Cuando salí me agarra un muchacho con una cámara y un micrófono y me dice ‘Gerardo, ¿qué te pareció el espectáculo?, y si una persona me para, yo me paro a hablar, no lo voy a dejar con las palabras en el aire. Le empecé a contestar y me dice ‘vamos a hablar de colega a colega’. Y le dije: pero vos no sos periodista, vos sos un activista; no estás haciendo periodismo, no sos mi colega’, pero bien”, manifestó.



En ese momento, otra persona que estaba en el lugar, dijo: “¿Y no podés hablar con los activistas?", "Le dije sí claro, pero no en una calle, apagá la cámara y conversamos todo lo que quieras, no tengo problema”, detalló.

Esa situación derivó en un cruce de palabras entre los manifestantes y Sotelo. “Estaba rodeado, me filmaban, y empecé a irme. Después otra mujer empezó a decirme cómo exponía a mis hijos a los riesgos de la vacuna; y ese tipo de opiniones maximalistas de chantaje emocional que plantean los fanáticos”. “Y ahí reaccioné y le dije: vos no me vas a decir a mi cómo tengo que cuidar a mis hijos”.



A lo que agregó: “Ustedes se están comportando como fascistas. Se meten en la vida de los demás, no tienen límites, acosan a la gente por la calle. Todo eso mientras caminé 100 metros, desde Florida hasta Andes”.



Sobre el video que puede verse en redes, y que se escucha a Sotelo gritarles “fascistas”, el director del Secan explicó: “Fue al final. Se comportaron como fascistas, es decir, además de gritar, insultar, y de tener expresiones de violencia verbal, totalmente inaceptables como decir ‘nazi’, ‘genocida’, a la gente que opina distinto, se montan una celada para escracharte, en patota”, afirmó.



“Estamos entrando en una etapa de las reivindicaciones de ese tipo, que no sabemos dónde pueden terminar. Una cosa es que un grupo de personas legítimamente que estén en contra de esta idea de gobierno, lo expresen, lo manifiesten, lo pongan en una pancarta, repartan volantes, es lo normal y hasta diría que es bueno. Estamos frente a un grupo de personas que van al abordaje personal del que piensa distinto y lo utilizan para amedrentarlo, escracharlo, acosarlo y eso no es aceptable. Y contra eso tenemos que alzar la voz porque no sabemos en qué puede seguir”, analizó.



Y concluyó: “No sé si me puede generar repercusión, lo que seguro me va generar una repercusión negativa es mantenerme impasible frente a este tipo de abordajes y acosos. Si toleramos este tipo de expresiones, las repercusiones negativas van a ser sobre mi y sobre cualquiera que exprese una opinión distinta a esas patotas".