Ernesto Talvi en contra de quienes promueven políticas de shock

El de ayer fue el primer acto de la fórmula del Partido Colorado en el interior del país, y para muchos, también fue uno de los “mejores” discursos del candidato Ernesto Talvi por no apegarse al “libreto”.

Talvi apuntó sin referirse al candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, quien en su programa de gobierno proponía cinco shocks en austeridad, competitividad, seguridad, social y del conocimiento y la cultura, pero que bajo esa terminología no fue incluida en el programa único de los blancos por falta de consenso entre los sectores.



Lo hizo en el acto de Batllistas Unidos en la ciudad de Canelones tras una caravana que encabezaron el candidato a la vicepresidencia Robert Silva y el expresidente Julio María Sanguinetti.



“Aprendamos que las decisiones se pueden tomar gradualmente. Se habla de shock alegremente. Los economistas -y esa es mi profesión- sobre shocks sabemos hacer una sola cosa, denme una hiperinflación y en tres meses se la bajamos”, señaló Talvi ante una sala colmada de militantes y simpatizantes colorados.



Además de ser partidario de políticas que tiendan al “gradualismo”, más que a un shock, Talvi volvió a enfatizar en la distancia que lo separa de la administración del presidente de Argentina, Mauricio Macri.



“No me digan que el gobierno de Macri es lo que vamos a hacer nosotros porque lo que vamos a hacer es absolutamente lo contrario porque el gobierno de Macri lo que hizo fue renunciar a ponerle orden a las finanzas del Estado”, apuntó el economista.

#AHORA El Partido Colorado larga una caravana en Canelones hacia el que será el primer acto de la fórmula en el interior del país. Vía @elpaisuy pic.twitter.com/nBypjcS6O4 — Nicolás González Keusseian (@ngkeusseian) August 26, 2019

“Lo importante no es hacer las cosas de shock, hacerlas de manera inmediata, lo importante es montar un camino. Vamos a arreglar las finanzas del Estado”, puntualizó Talvi que también criticó la decisión de los candidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez y del Partido Nacional Luis Lacalle Pou de cerrar un debate y dejarlo afuera del mismo. “Estamos de nuevo en el radar aunque no quieran debatir con nosotros, estamos de nuevo en el radar, pueden simular que no existimos pero existimos, existimos porque están ustedes, esto no es más un asunto entre dos, esto es un asunto entre tres”, señaló Talvi.



Tras las elecciones internas, y ya conocidos los resultados, Batllistas -el sector de Sanguinetti- y Uruguay Batllista del senador José Amorín Batlle plantearon una alianza a la que denominaron Batllistas Unidos. De acuerdo a fuentes políticas consultadas por El País, hay “unión de todas las listas” solo en Maldonado y Paysandú. También hay acuerdo en otros departamentos como Canelones, y en otros, siguen las negociaciones como Lavalleja, Soriano, Florida y Flores.



Los colorados vienen marcando los días en el calendario. Ayer, varios de los dirigentes que fueron oradores como el exintendente de Salto, Germán Coutinho así lo demostró. También Silva que dijo que “tenemos más que un programa de gobierno, tenemos un proyecto de país. Tenemos experiencia en el hacer y en la acción. Por eso estamos subiendo en las encuestas”. Aseguró que “quedan 62 días para la elección. Cuenta regresiva, del esfuerzo de cada uno depende el éxito y que lleguemos al balotaje en noviembre”. Por su parte, Sanguinetti apuntó contra el gobierno del Frente Amplio por no poder dar respuestas al problema de la inseguridad: “Quién les puede creer que en el futuro van a hacer una mejor seguridad”, dijo.