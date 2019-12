Eneida de León respondió a Irene Moreira: "No hay maquillaje de números"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eneida de León, ministra de Vivienda y Medio Ambiente, le respondió a Irene Moreira. La ministra designada anunció que hará un "estudio profundo" sobre los asentamientos y afirmó que en la actual gestión "hay algunos números maquillados".

"No hay maquillaje de números. Pienso que esto es un error, que ella seguramente cuando lea los informes con atención va a ser consciente de eso (...) No sé si los leyó, porque esto se entregó el lunes pasado. Son 140 páginas, con muchos datos de todas las direcciones. No es fácil incorporar todo eso rápidamente. Veremos mañana qué dice", dijo de León en declaraciones recogidas por Telemundo.

"Yo voy a opinar sobre los números. No conozco a la futura ministra. Los números nuestros, de Vivienda, los programas ejecutados y demás, están realizados por un grupo de monitoreo, integrado por funcionarios. No es una expresión política de un ministerio, sino objetiva de las cosas que se contrataron, las que se construyeron, las que están en construcción", agregó.

Además remarcó que "una vez que sea consciente de que no hay nada que ocultar y que en realidad los números que manejamos son hechos por funcionarios multicolores, como tenemos en nuestro ministerio, no va a haber problemas".

De León destacó que en la gestión de su cartera se concretó "mucha obra en asentamientos" y que "los números son públicos".

"Eso no quiere decir que no haya que trabajar más y me parece bien que haya un interés del nuevo gobierno de trabajar fuertemente con eso", agregó.