Domenech pide cambios en Interior: "A veces es necesario cambiar los jugadores"

El senador cabildante Guillermo Domenech insistió este lunes, a un día del llamado a sala del ministro del Interior Luis Alberto Heber convocado por el Frente Amplio, a hacer cambios en cargos jerárquicos de esa cartera tras un mes con casi 40 homicidios y en pleno debate por la seguridad pública.

Esta mañana, en diálogo con Radio Monte Carlo, el presidente de Cabildo Abierto aseguró que "seguramente" Heber "va a hacer una evaluación del rendimiento que han tenido los responsables al frente de las diversas reparticiones afectadas a la seguridad nacional y quizás también en ese aspecto debería hacer alguna reconsideración en cuanto a la titularidad de los cargos".

Consultado sobre qué cargos serían, retrucó: "No quiero dar más detalles que simplemente una genérica opinión sobre que a veces es necesario cambiar los jugadores, como en cualquier equipo cuando alguna de las personas designadas no está obteniendo los resultados que se desean".



Domenech indicó que al comienzo de esta administración, cuando estaba al frente Jorge Larrañaga, le propusieron nombres "para llevar adelante una política de combate al delito". Incluso dijo que "no necesariamente" eran personas de Cabildo Abierto: "Eran personas que nos merecían confianza por las referencias que teníamos sobre sus gestiones en el pasado", expresó.



"Es cierto que parecería que algo hay que cambiar para obtener un resultado distinto", enfatizó el cabildante a horas de una instancia parlamentaria promovida por la oposición tras un mes con más del doble de homicidios que el mismo mes de 2021.



Las declaraciones de Domenech se suman al pedido que hizo la semana pasada de aplicar mejor el trabajo de Inteligencia policial, sobre todo a la hora de combatir el narcotráfico.



En esa línea, se expresó el también senador cabildante Raúl Lozano. “Cabildo Abierto se siente en total libertad de plantear sus discrepancias y los posibles cambios”, había declarado la semana pasada en diálogo con Telemundo (Canal 12).