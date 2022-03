A 24 días del referéndum contra la LUC: ¿Cuál es la intención de voto de los uruguayos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Opción Consultores y Factum publicaron este jueves sus últimas encuestas de cara al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se realizará el 27 de marzo.

Opción Consultores, que divulgó su información en Telenoche (Canal 4), preguntó a los uruguayos qué votarían en el referéndum si fuera el próximo domingo. Se debe tener en cuenta que la encuesta se realizó entre el 17 y 26 de febrero.



Del total de los encuestados, el 38% respondió que elegiría la papeleta celeste del "NO", es decir que votaría para que se mantenga la legislación tal cual está. El 36% contestó que iría por la rosada, que es del "SÍ". Un 22% se mantendría indeciso, el 2% votaría anulado y otro 2% en blanco.

La consulta señaló que su monitor "registra un escenario abierto y competitivo con leve ventaja para los promotores del 'NO' a la derogación". Entre las opciones "manifiestamente a favor y en contra de la LUC hay solo 2 puntos de ventaja, la misma brecha existente en el trimestre pasado. Sin embargo, el referéndum tiene la peculiaridad de que el voto en blanco acumula en favor del 'NO'. Dado que en esta medición esa propensión al voto en blanco es un 2%, la ventaja potencial en favor del 'NO' es de 4 puntos".



Por otra parte, la encuesta de Factum, divulgada en VTV Noticias y realizada entre el 12 y 22 de febrero, señaló que el 41% elegiría la papeleta del "NO", por lo que se decidirían no ir contra 135 artículos de la LUC. A favor de la derogación estaría el 32%, ya que ese porcentaje dijo que colocaría la papeleta rosada. Después, hay un 22% que está dudoso o indeciso, un 3% que votaría anulado y un 2% en blanco.