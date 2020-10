Delgado sobre plan argentino para viajar a Buenos Aires: "Reingresar generará disparo de protocolo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno de Argentina tiene en estudio una prueba piloto para recibir turistas uruguayos. Frente a esa posibilidad, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, recordó este martes que "cuando uno sale y vuelve a entrar, tiene la misma característica que si fuera extranjero".

Además, señaló que las fronteras siguen cerradas. "Nuestra prioridad es mantener el estatus sanitarios de la población. Aquellos que entran de cualquier país vecino por las excepciones del decreto están muy contenidos, muy controlados y obviamente hisopados", dijo en rueda de prensa.

"Cuando van a situaciones de riesgo, reingresar va a generar el disparo de un protocolo donde lo que se tiene que priorizar como uruguayos es la salud de la población", agregó.

Por otro lado, contó que "no tiene conocimiento" de una comunicación oficial y que la iniciativa la vio en la prensa.

¿Cuál es el plan de Argentina? Los uruguayos solo podrían ingresar por Buquebus. A los turistas se les exigiría un hisopado negativo, con la posibilidad de que el estudio se realice en el propio barco, informó La Nación de Argentina días atrás. El proyecto es que las personas puedan desplazarse solo por la ciudad de Buenos Aires y no circular en todo el país.

El ministro de Turismo argentino, Matías Lammens, confirmó en una conferencia de prensa que hay uruguayos que quieren viajar en tour de compras a Buenos Aires.



Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, dijo sobre el plan a El País: "El uruguayo es el turista número uno en Buenos Aires en cuanto a cantidad y consumo. Pero lo que ocurre es que hoy que hacemos tanto esfuerzo los uruguayos para no aumentar los niveles de contagio, que estamos procurando abrir la puerta para que no venga gente contagiada... Ir a poner nosotros la cabeza en la boca del león y traer todo ese nivel de contagio que tiene Argentina hacia Uruguay me parece que sería una falta de responsabilidad de nuestra parte".