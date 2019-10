Darío Pérez: Quien "mata y tortura a alguien en un batallón" es un "grandísimo hijo de puta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Frente Amplio Darío Pérez salió al cruce este miércoles de las declaraciones que hizo el excomandante en jefe del Ejército y actual candidato del Partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de que aquel que mató y enterró a alguien en un predio del Ejército durante la última dictadura (1973-1985) se “equivoca”.

Este miércoles, Pérez dijo en el programa Arriba Gente, de Canal 10, que “cuando Manini dice que alguien que mata y tortura a alguien en un batallón se equivocó, no, no, no se equivocó, es un asesino. Te diría más, capaz que hay niños mirando, es un grandísimo hijo de puta, eso es”, señaló visiblemente emocionado, luego de recordar su tiempo recluido durante la dictadura.

Al respecto, el líder del sector Liga Federal dijo: “Existe un pacto de silencio, no tengo la menor duda, y que además son cobardes, no tengo la menor duda”. En tanto, señaló que “es muy difícil de romper (el pacto de silencio) si no hay un arrepentido”. “Si los llevás a la Justicia van a decir lo que quieran”, remató.

El pasado 24 de setiembre en el programa Panorama 2019, de Radio Carve, consultado sobre cómo catalogaría a un militar que mató y enterró a alguien en un predio del Ejército, Manini Ríos dijo que “se equivoca”.

En tanto, ayer, en rueda de prensa en San José señaló que "no" hay que mezclar "en nada" a Cabildo Abierto "con hechos lamentables del pasado".

Consultado sobre cuál será la postura de Cabildo Abierto en materia de Derechos Humanos, Manini enfatizó con enojo frente a la insistencia de los periodistas con este tema: "Ya lo hemos dicho una y mil veces, ¿cuántas veces quiere que se lo repita?, ya lo hemos dicho que vamos a seguir en la búsqueda de los desaparecidos y tratar de cerrar esa fractura que tanto mal nos ha hecho a los uruguayos".