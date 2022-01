Críticas a publicista “K” acercaron a Valenti al “Sí”; Pereira y Abdala lo buscaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Cuando hace un mes cuestionó la idea de que “La LUC no es Uruguay” -del publicista kirchnerista Leandro Raposo-, Esteban Valenti no se imaginó que terminaría al frente de la campaña del “Sí”. Pero sus críticas no cayeron en saco roto, las escuchó el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, y lo llamó por teléfono a “título personal” para interiorizarse más del tema. A partir de allí, y sin que trascendiera, Valenti fue dando “consejos” a los principales dirigentes que integran el comando por la derogación.

El diagnóstico estaba hecho: la comunicación para convencer de la anulación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración no funcionaba bien. Uno de los primeros en advertirlo fue Rodríguez, quien no compartía que la campaña fuera llevada adelante por un argentino radicado en España, según supo El País.



Los números tampoco le daban la razón a los que lo habían acercado al publicista “K”. Encuestas que manejan en la campaña por la derogación marcan que “todavía se está por debajo del ‘No’”, indicaron.



“Estamos unos miles de votos por debajo y eso hay que revertirlo”, dijo a El País una fuente del comando del “Sí” al explicar la razón por la cual se recurrió a Valenti, un publicista que realizó campañas como la del “voto verde” (contra la ley de Caducidad en 1989) y la que llevó al expresidente Tabaré Vázquez a la presidencia por primera vez en 2005.

Sin embargo, las fuertes críticas que Valenti hizo hacia el Frente Amplio y su rol en la crisis política que vivió la coalición -con el episodio de la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic- hicieron que su nombre no fuera bien visto por muchos frenteamplistas.



“Esto es muy polémico, pero nosotros a Valenti no lo fuimos a buscar para que nos hiciera la revolución, sino para que nos asesorara técnicamente para ganar un referéndum”, explicó un integrante del comando de campaña del “Sí” a El País.



Además de Valenti se había pensado en dos publicistas con vasta experiencia: Francisco Vernazza y Claudio Invernizzi. Al primero no se le llegó a ofrecer la posibilidad de asesorar y con el segundo se hizo un contacto que no prosperó.



Una vez que desde el “Sí” visualizaron el “punto débil” de la campaña, le fueron pidiendo consejos a Valenti. Hubo reuniones en diversas oportunidades tanto con el presidente electo del FA, Fernando Pereira, como con el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, así como con el exsenador del Nuevo Espacio Rafael Michelini.

Ruido interno.

“Se fue a buscar asesoramiento técnico”, dijeron a El País fuentes de la comisión. Luego Valenti y colaboradores idearon un plan de campaña que se presentó bajo el eslogan: “En defensa propia”.



El tema se trató el miércoles en el comando del “Sí” y se aprobó por unanimidad, el jueves se informó en el Grupo de Acompañamiento del FA y el viernes se trató en la Mesa Política de la coalición. “Se aprobó por unanimidad un informe de Michelini, pero no se aprobó por unanimidad el nombre de Valenti porque no se consideró”, dijo una fuente.

“En la Mesa Política se informó que Valenti “iba a colaborar”, pero no se puso a consideración su nombre. “Lo que se votó fue el apoyo a lo actuado por los tres compañeros: Michelini, José Núnes y Daniel Marsiglia”, explicó la fuente.



La noticia de que Valenti asesoraría en la campaña motivó diversas críticas dentro y fuera de la Mesa Política. Uno de los que habló fue el delegado de la Lista 711 (la de Sendic), Carlos Alejandro, quien durante la reunión aclaró que de Valenti no iba a opinar. “Todos saben lo que pensamos”, añadió en tono crítico sobre el publicista, según contaron informantes participaron de la reunión a El País. Y a eso agregó: “Vayamos comprando champagne para festejar porque si viene es porque tiene claro que vamos a ganar el referéndum”.

Tras la reunión de la Mesa Política, Valenti oficializó su nuevo rol: “Efectivamente me haré cargo de la comunicación de la campaña por el ‘Sí’. Es una gran responsabilidad y la asumo como militante y nunca como profesional”.



Eduardo Alonso, dirigente de base de Montevideo explicó -en audio que se viralizó en WhatsApp y al que accedió El País- que “Valenti no es el encargado de la campaña del ‘Sí’ y muchísimo menos por el Frente Amplio”, que busca la derogación junto con el Pit-Cnt.



El dirigente de base acotó que Valenti será “contratado por la comisión que integra el FA, el Pit-Cnt, Fucvam, y la FEUU con el objeto de que asesore en los temas de comunicación”. “De ninguna manera va a integrar nada por el Frente Amplio, la Mesa aprobó un plan abarcativo que incluye contratar a Valenti”, sentenció.

En su cuenta de Facebook, el diputado comunista Gerardo Núñez mantuvo una posición crítica: “Sobre la decisión de la Comisión por el ‘Sí’ de contratar como responsable a Valenti solo voy a decir una cosa: es un disparate”.

Archivo.

Dos tuits escritos por Valenti se viralizaron durante las últimas horas al ser replicados por varios partidarios del “No”. “Yo no firmo por el referéndum” (del 23 de marzo de 2021), era uno. Otro decía: “No comparto esencia de la LUC, sí algunos artículos. Lo mismo les sucedió a varios. Pero convocar a un referendo contra la LUC, parcial o total, es un grave error”. El diputado colorado Felipe Schipani tomó los mensajes, los subió nuevamente a Twitter y dijo que compartía todas las opiniones del publicista.



Consultado por El País, Valenti aseguró que sí firmó para habilitar la consulta popular el 27 de marzo. Con respecto a su cambio de opinión reconoció: “Al principio creía que era un error jugarse todo a una sola carta y lo que pienso lo digo. Pero solo los necios no se convencen cuando los hechos los desmienten y lo cierto es que fui cambiando”, explicó. Según dijo, su opinión favorable a la consulta quedó plasmada en varias columnas que escribió.

Valenti afirmó que cuando Rodríguez de Fancap le propuso acercarse a la campaña del “Sí” lo pensó dos veces porque “no es una batalla fácil”. “Si no hubieran venido a hablar conmigo Pereira y Abdala, los dos presidentes, no hubiera aceptado”, concluyó.



Además dijo que sabía que sería criticado a la interna del FA: “Soy incómodo y he opinado cosas incómodas”. De todos modos, advirtió que no tolerará “insultos y acusaciones”.