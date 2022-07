El consejo de Mujica a Alberto Fernandez y Cristina Kirchner: "que se quieran un poco más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la tensión política que atraviesa Argentina con un oficialismo cada vez más dividido y cruce de críticas entre quienes apoyan al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el expresidente José Mujica expresó en entrevista con EFE su preocupación por la situación y le envió un consejo a la fórmula gobernante de la vecina orilla.

Mujica dijo que hay "medio país contra medio país" y agregó: "No quiero poetizar la oposición, pero por encima de las diferencias en una sociedad hay un nosotros", apunta.



Sostiene que en ese país hay "una espiral inflacionaria que es difícil manejar con un programa de derecha, con un programa de centro o con un programa de izquierda". De hecho en las últimas horas la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que busca cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció una serie de mediadas que incluyen descartar una devaluación brusca del peso argentino.

Mujica afirma que esta situación ayudó a generar discrepancias entre el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández, para quienes tiene un consejo: "Que se quieran un poco más".



"Me duele mucho porque la Argentina para nosotros es un país que influye indirectamente. Históricamente hemos aprendido que cuando a Argentina le va bien a nosotros también nos favorece", culmina el exmandatario uruguayo.

Brasil

Mujica también habló de las elecciones que vivirá Brasil en octubre de este año y destaca que la candidatura de su amigo Luiz Inácio Lula da Silva "camina bastante bien".



"Nunca va a dejar de ser un dirigente sindical, es decir, un componedor de entuertos y tal vez le pueda hacer bien a Brasil en el sentido de bajar un poco los decibeles en cuanto a la confrontación interna", enfatiza.



Aclara que no será sencillo por el tamaño de Brasil y por la cantidad de partidos estaduales que tiene que hacen que cada negociación que debe llevarse a cabo tenga "infinitas derivaciones".

Renuncia al Senado

"Me tenía aburrido, hay edades para llegar y edades para irse. Hay que dejarle el paso a las nuevas generaciones", señala el expresidente sobre su renuncia al Senado, que se concretó en octubre de 2020.



"Yo soy una especie de campesino frustrado, me gusta la tierra y me entretengo en eso. Otros tendrán otros divertimentos. Es una pequeña cosa para el mundo, pero grande para mí por mi manera de ser", indica.



Colombia

"La paz. En Colombia el primer problema es la paz", asegura Mujica al ser consultado sobre los desafíos que tendrá Gustavo Petro, quien el próximo 7 de agosto asumirá como nuevo presidente de ese país tras triunfar el 19 de junio en la segunda vuelta de las elecciones.



Dice que en la historia de Colombia hay "una cultura de mucha violencia" y que espera que el nuevo mandatario "pueda remontarla con su gente".



Pese a la afirmación de que Petro será el primer presidente de izquierda que tendrá el país, Mujica asegura que ya hubo otros en el pasado, aunque reconoce que sí será el primero "definidamente de izquierda".



El nuevo mandatario militó en la guerrilla Movimiento 19 de Abril, al igual que muchos años Mujica había integrado en su país el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.



Pese a esto, el expresidente no encuentra muchos puntos en común entre su figura y la de quien reemplazará a Iván Duque.



"Él es más joven. Es economista y yo soy un paisano. Tenemos inquietudes políticas pero, además, estamos en otra época. Él pertenece a la civilización digital, yo no, yo soy de los que escribe al lado del libro. Le llevo casi 30 años, es mucho", indica.

En definitiva: enredada. Así ve el expresidente uruguayo a Latinoamérica, una región que tiene "una gran deuda social" y en la que hay una tendencia "a que se acentúe la desigualdad".



"Tiene problemas en el fondo, es el continente que peor reparte. No es de hoy. Es una herencia histórica", asegura durante una entrevista con Efe en la chacra donde vive con su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky.