Comisión pro referéndum pidió a Lacalle Pou mismos recursos para hacer taller sobre LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una carta dirigida al presidente de la República Luis Lacalle Pou, los integrantes de la Comisión Pro Referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), solicitaron que "se adopten las decisiones necesarias" para poder realizar un taller explicando los motivos por los que buscan eliminar la normativa vigente.

El pedido surge a partir de un taller para periodistas que realizará Presidencia con el objetivo de trabajar sobre los contenidos técnicos de la LUC. La charla será dictada por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien fue el principal redactor de la ley.



"Entendemos que así como corresponde informar de las razones de quienes son partidarios de sostener los 135 artículos, corresponde informar de las razones de quienes somos partidarios de anular los 135 artículos, y no es justo ni democrático que los recursos públicos se pongan al servicio de solo una de las dos opciones", indica la carta firmada por José Olivera y Rafael Michelini.

Sobre el “Taller de trabajo de los contenidos técnicos de la Ley de Urgente Consideración”



Nos congratula saber que las casi 800 mil firmas hayan abierto este debate democrático.



Pero no es justo que los recursos públicos se pongan al servicio de solo una de las dos opciones. pic.twitter.com/HPsTkMDx8y — Vota SI (@VotaSiUy) November 18, 2021

De todas maneras, la comisión consideró "muy positivo que el gobierno nacional comunique con detalle los contenidos de las normas que promueve", si bien "lamentaron" que esa comunicación no se haya hecho antes, ya fuera al momento de aprobación de la ley o durante el proceso de recolección de firmas.



"Lamentamos que el proceso de informar a la población solo se despliegue a partir de la campaña por la anulación de los 135 y del interés político del gobierno y de la coalición de partidos que lo sustentan", expresaron.



La carta va en línea con los reclamos surgidos días atrás por parte de dirigentes frenteamplistas, una vez que trascendió que se realizaría el taller. "La propia Presidencia de la República trabajando con los recursos de las y los uruguayos invitando a los comunicadores a un taller dictado por el Dr. Rodrigo Ferrés de cara al referéndum. ¿Por qué ahora y no cuando se presentó la LUC? ¿Cuál es el límite?”, indicó, por ejemplo, Fernando Pereira.



Por su parte, el senador Alejandro Sánchez indicó: “Toda la infraestructura de la Torre Ejecutiva al servicio de la campaña”.



“¡Insólito! Presidencia da un ‘taller de trabajo’ sobre la LUC a periodistas. ¿Se puede creer? No es demasiado? O no es demasiado obvio?”, escribió por su parte el senador Mario Bergara.