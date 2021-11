Comandante en jefe de la Armada: renovación de flota es "imprescindible e impostergable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada Nacional, dijo este lunes que es "imprescindible e impostergable" la renovación de la flota, durante un discurso que realizó en el marco de los festejos por el 204° aniversario de la fuerza.

"Sabemos que es imprescindible e impostergable la renovación de nuestra disminuida y envejecida flota naval", indicó el comandante en jefe durante el evento realizado en la plaza Virigilio, del que además participó el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García.



De esta manera, Wilson relató además que a lo largo de los últimos 204 años "la Armada ha tenido una vida signada por ciclos entre la incorporación del material adecuado a las capacidades operacionales de la época y a las posibilidades del país, y otros donde casi no tuvo buques en servicio activo, debiendo en ocasiones tener que artillar de apuro a buques mercantes para el cumplimiento de las misiones impuestas", dijo.

En el 204 aniversario de la Armada Nacional. pic.twitter.com/YAQotNOhhy — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 15, 2021

En esa línea, el comandante en jefe expresó que actualmente se encuentran en "uno de esos ciclos", debido a "la degradación del material, visible en el presente dispositivo naval, donde solo participan aquellas unidades que se encuentran en una condición de aislamiento que le ha permitido atender las misiones que le fueran asignadas en el presente año".



Wilson indicó además que también se ha registrado la pérdida de oficiales con especialidades y capacitaciones que no han tenido los reemplazos correspondientes, lo que lleva a una disminución en el personal. Esto conlleva, expresó, a "la afectación en las múltiples y variadas áreas de trabajo en la Armada".



"En el mar la presencia del Estado es a través de la Armada, no hay otro", indicó el jerarca. "Cuando el Estado no puede ejercer su autoridad, es decir su poder soberano, estamos en presencia de un Estado con 'mar fallido'", puntualizó.

Participamos esta mañana en el acto por el Día de la @Armada_Uruguay , junto al presidente @LuisLacallePou y el comandante almirante Jorge Wilson. pic.twitter.com/qQV04hFbmi — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 15, 2021

Wilson aseguró que pese a tener dificultades y carencias, "no han sido excusa en toda la Armada para la superación y compromiso".