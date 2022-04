Censo 2023: cómo se realizará y qué datos ofrecerá

El Instituto Nacional de Estadística (INE) se prepara para realizar en 2023 un nuevo censo de la población de Uruguay. Ya se trabaja en la preparación, que tendrá en agosto "un censo experimental" en una ciudad pequeña, adelantó el director del instituto, Diego Aboal. "Lo importante es tener un mapa muy completo", expresó.

Se trata del noveno censo de población; el quinto de hogares y el séptimo de viviendas. Tendrá las características de un censo de derecho, similar a los de 2004 y 2011.

Cómo se realizará

Los censos "llevan varias semanas", detalló Aboal en entrevista con el programa "Punto de encuentro" de radio Universal. Ya en 2021, cuando se anunció que se realizaría la encuesta, el director del Censo 2023, Leonardo Cuello, estimó que se necesitarán 10.500 censistas, que trabajarán en todo el país durante un mes.



En este caso, el censo se hará a través de tres vías: primero se habilitará una "opción de autollenado de formulario" a través de una página web. Semanas después, comenzará el censo telefónico y finalmente casa por casa.

Del 14 al 22 de marzo, UTE informó a los clientes que se realizaría un plan piloto para recabar datos antes del censo. "Personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) visitará algunos hogares para recabar información relativa a UTE (número de contrato o numeración del medidor), información que consta en la factura" lo que "permitirá verificar los procesos que se usarán para generar un código de identificación a través del cual los hogares luego podrán ser censados vía web", agregó el ente.

Dentro de la fase de preparación, en agosto, además, se realizará un "censo experimental": "será un operativo con todas las partes de un censo normal en una ciudad pequeña".



Datos que se recaban

El censo ofrecerá nuevos datos demográficos de Uruguay. Aboal contó que consta de un cuestionario "que se puede responder en unos 20 minutos".

"El conteo de población obviamente es uno de los elementos de interés y luego se aplica un cuestionario sobre nivel educativo, discapacidades, economía, vivienda…", resaltó el director.



"Uno podría utilizar esta información para tener algunos indicadores vinculados al concepto de pobreza multidimensional", reasltó Aboal.

Identidades no binarias serán incluidas

Las identidades no binarias serán incluidas en el próximo censo, anunció la gerenta del Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo (Mides), Rosa Méndez. "Hemos logrado en varias reuniones que hemos tenido con el Instituto Nacional de Estadisticas (INE) incluir la identidad de género como variable, pero lo mas importante es también incluir las identidades no binarias, de género fluido", explicó.



En ese sentido, Méndez confirmó que quedarán incluidas dentro del cuestionario del próximo censo, y agregó que “gracias a eso”, se podrá “tener números estadísticos para poder trabajar después en políticas públicas, pensando en estas identidades que están irrumpiendo y que no han sido tenidas en cuenta”.