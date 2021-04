Caso Miguel Ángel Toma: gobierno apelará la sentencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación, Gastón Gianero, prepara la defensa del Poder Ejecutivo ante el “caso Toma”.

Fuentes de Presidencia de la República informaron a El País que Gianero apelará el fallo del juez de lo Contencioso Administrativo, Javier Gandini.



El lunes 5, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo hacer lugar al pedido del exsecretario de Presidencia del último gobierno de Tabaré Vázquez, Miguel Toma, de que se diera trámite a su recurso contra un sumario por sus viajes a Europa en compañía de una contadora durante el año 2019.

Gandini no se expidió sobre el fondo del asunto, que es el eventual apartamiento del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por haber hecho declaraciones públicas sobre el caso, lo que Toma entiende como un prejuzgamiento. Gandini no fue por este camino porque Toma solo pidió que se le hiciera lugar a la recusación al sumario iniciado en su contra. Según explicó una fuente judicial, el fallo no le dio la razón a Toma y suspendió el sumario, sino que solo advirtió que el Poder Ejecutivo le negó la posibilidad de defenderse.

Demanda civil.

Toma amenazó con realizar juicios civiles y penales si es removido de su cargo de fiscal de Gobierno por el presidente Lacalle Pou. La Fiscalía de Gobierno depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).



El documento, elaborado por el abogado Daniel Och en representación de Toma y presentado ante el juez Gandini, expresa que, en el curso de la investigación administrativa, resulta “notorio” que Lacalle Pou se refirió en diversos medios al caso, exponiendo un juicio valorativo adverso sobre el exsecretario de Presidencia del último gobierno del FA.



“Se hizo pública la información que dio cuenta que dos llamadas telefónicas que ha realizado el presidente de la República” al instructor de esa “investigación”, dice Och.

Uno de los focos de la investigación está puesto en determinar si la contadora que viajó con Toma tenía conocimientos, competencias y experiencia como para ser parte de una delegación.



Las 14 misiones que realizó Toma costaron a la pasada administración US$ 164.000. El gasto se discrimina de la siguiente forma: US$ 93.000 en pasajes y US$ 71.000 en viáticos.