Blancos homenajearon a Leandro Gómez en Paysandú con ausencia de tres precandidatos

Con la ausencia de los precandidatos Jorge Larrañaga, Enrique Antía y Verónica Alonso, militantes blancos homenajearon a Leandro Gómez en el 154° aniversario de la Defensa de Paysandú, hecho que se produjo entre principios de diciembre de 1864 y el 2 de enero de 1865, cuando Gómez fue fusilado por las tropas de Venancio Flores.

En el evento sí estuvieron presentes los precandidatos Luis Lacalle Pou, Carlos Iafigliola y Juan Sartori, junto a los senadores Guillermo Besozzi, Luis Alberto Heber y Álvaro Delgado, el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Gandini, el representante Pablo Iturralde y la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón.

VIDEO | Luis Alberto Heber conversa con Juan Sartori (video prensa Sartori)

Si bien no estuvo presente, la senadora Alonso publicó un tuit en homenaje a Leandro Gómez en el que afirmó que "sabremos cumplir con nuestro pasado pero fundamentalmente sabremos cumplir con el futuro" y que "no habrá lugar para tibios remiendos políticos porque ya no hay más tiempo que perder".

Por Leandro Gomez y cada uno de los mártires q hoy recordamos: Sabremos cumplir con nuestro pasado pero fundamentalmente sabremos cumplir con el futuro. Sabremos cumplir y no habrá lugar para tibios remiendos políticos porque ya no hay más tiempo que perder #HastaSucumbir — Verónica Alonso (@veronica_alonso) 2 de enero de 2019

Antía, por su parte, también utilizó las redes sociales para decir que "Leandro Gómez es un eslabón fundamental de la historia del Uruguay y de nuestro Partido", cuya "inspiración y abnegada lucha por los ideales, nos impulsa a honrarlo cada día en la construcción de un Uruguay para todos".

Leandro Gómez es un eslabón fundamental de la historia del Uruguay y de nuestro Partido. Su inspiración y abnegada lucha por los ideales, nos impulsa a honrarlo cada día en la construcción de un Uruguay para todos pic.twitter.com/HJvXjRkwt6 — Enrique Antía (@Antia_Enrique) 2 de enero de 2019

Larrañaga, en tanto, compartió una imagen del evento con el hashtag #HastaSucumbir. Según el senador Carlos Camy, que pertenece al sector que lidera el precandidato, Larrañaga iba a llegar en avión desde Rocha pero el vuelo se complicó debido al estado del tiempo.

Luego del encuentro, el precandidato Luis Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que "hemos dicho más de una vez que el gobierno que viene requerirá del entendimiento de varios partidos. Somos blancos, tenemos nuestros héroes y nuestra historia, pero el futuro lo construimos entre gente que tiene distintas banderas e ideales".



En este sentido, mencionó que "si partimos de la base que el gobierno que viene va a ser entre tres o cuatro partidos, lo primero que hay que tener es humildad para ir a buscar a aquellos que tienen su verdad, que puede no ser la nuestra pero está bien inspirada. La cantidad de puntos en común que encontremos, va a ser la posibilidad que el Uruguay tenga de entendimientos bien amplios".



En tanto, el precandidato Juan Sartori dijo que "los blancos, cuando el país lo necesita, ahí estamos" y que lo importante es "la unidad del partido" para "que sepamos qué lindo equipo que vamos a tener" porque "después de la interna vamos a estar todos trabajando juntos para la victoria del Partido Nacional.



"Mi candidatura aportó algo distinto al partido, una experiencia distinta. Yo no milité toda la vida en política, entonces creo que puedo traer una perspectiva nueva", aseguró.