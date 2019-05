Blancos y colorados anunciaron que no votarán reforma de ley orgánica militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este miércoles legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado anunciaron que no votarán la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

Luego de analizar la reforma en la Cámara de Representantes, tanto blancos como colorados, dijeron que no la votarán ya que entienden que en la reforma no se tiene en cuenta para qué se empleará en el futuro.



La reforma la votarán el Frente Amplio, Unidad Popular y el Partido Independiente



Los legisladores blancos y colorados sostienen que la reforma afectará al servicio de retiros porque habrá menos aportantes y que no hay coordinación con la oposición para una política de Estado.



Por otro lado entienden que en un año electoral no es el momento adecuado para votarla.



Sanción “express” es lo que proyecta el Frente Amplio para la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Antes de fin de mes, según planea el oficialismo, se votará en el Senado.



En horas de la tarde de ayer la bancada del PI resolvió acompañar la iniciativa en general y en muchas de sus disposiciones.

“Es mejor que lo que hay”, había dicho a El País el diputado Iván Posada, luego de la reunión de la bancada.



La reforma promovida por el Poder Ejecutivo y modificada en el Parlamento plantea una fuerte reducción de los oficiales superiores del Ejército, llevando la cantidad de coroneles de 198 a 130, y abatiendo el número de generales de 16 a 12.



Asimismo, en el proyecto se eliminan los tribunales de honor en las Fuerzas Armadas y se reemplazan por otros órganos llamados tribunales de ética, que tendrán diferentes cometido