Bergara sobre Sartori: "Por ahora, que se preocupe el partido que lo tiene en contienda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato por el Frente Amplio Mario Bergara habló esta mañana en el marco de un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Bergara, luego de disertar, se refirió a la aparición del nacionalista Juan Sartori en el sistema político uruguayo: "Yo creo que es un dato nuevo en la realidad del sistema político uruguayo que es preocupante, por la forma de funcionamiento del sistema político tan reconocido históricamente".



"Instalar la idea de que viniendo del exterior, sin tener idea de lo que pasa en el país y a base de mucho dinero, uno puede posicionarse de manera relevante en el sistema político me parece un tema preocupante", agregó.



"No le quito el derecho a nadie", sostuvo Bergara y agregó: "Creo que cuestiona un poco cierta historia del sistema político uruguayo y por ese lado me parece preocupante".

De todas maneras, el precandidato frenteamplista dijo que "por ahora, en esta interna, que se preocupe el partido que lo tiene en la contienda" en referencia al Partido Nacional.

Por otro lado Bergara también se refirió al déficit fiscal e indicó que "la carga tributaria en el país no es baja y que la parte gruesa de la resolución del tema del déficit fiscal no va a pasar por inventar impuesto milagrosos que implican de cientos y cientos de millones de dólares".

"No creo que eso sea razonable para el sistema productivo ni para la ciudadanía, por lo tanto entiendo que la resolución del déficit fiscal, que hay que reducirlo por lo menos a la mitad, pasa por ver los componentes del gasto que efectivamente mueven la aguja", consideró.



Bergara se mostró afín de crear una fórmula presidencial dentro del Frente Amplio compuesta por una mujer y un hombre. "La fórmula del Frente Amplio tiene que ser paritaria, tiene que tener un hombre y una mujer en el orden que los frenteamplistas indiquen", dijo.

"Creo que hay que priorizar la lógica de paridad de género en la fórmula, no porque tenga preferencia sobre una candidata sobre otros candidatos, yo apoyo a Mario Bergara en la competencia interna", agregó.



Además Bergara se refirió a las noticias falsas en esta campaña electoral y dijo que es un tema global "al cual obviamente el proceso electoral uruguayo no va a estar totalmente ajeno" y que a raíz de esto "los partidos políticos acordamos y firmamos un compromiso de no promover y llevar adelante y combatir las noticias falsas en todo este proceso de campaña".

"Confió en que eso va a ser así, obviamente nadie está vacunado y está claro que las noticias falsas pueden venir de muy diversas fuentes, pero es algo con lo cual en la realidad actual es imposible de erradicar y lo importante es combatirlo y generar unos mecanismos que la suavicen", añadió.



Bergara concluyó: "Yo confío tanto en el sistema político uruguayo como en al sociedad uruguaya que va a saber ir discerniendo qué cosas tienen sentido y qué cosas no en toda la desinformación que fluye en las redes sociales".