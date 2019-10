Apoyo a "Vivir sin Miedo" llega a 53% pero aumentó oposición a la iniciativa, según Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes Cifra presentó en Telemundo su última encuesta de intención de voto del plebiscito denominado “Vivir sin Miedo” previo a las elecciones nacionales del próximo domingo 27 de octubre, donde los uruguayos también elegirán si apoyan o no esta iniciativa que busca cambios en materia de seguridad pública. Según este relevamiento, más del 50% de los uruguayos votaría la reforma que impulsa Jorge Larrañaga, pero cayó la adhesión respecto a la anterior encuesta de setiembre.

La encuesta, realizada de forma telefónica con 1.010 casos de todo el país entre el 12 y 20 de octubre, indica que 53% de los uruguayos votaría la reforma “Vivir sin Miedo”, un 35% no lo haría y el 12% aún no definió si apoyará o no la iniciativa de Larrañaga.

Respecto a la última medición de setiembre, hubo una baja de tres puntos porcentuales entre aquellos que apoyan la reforma. En tanto, aumentó siete puntos aquellos que no la apoyan. Además, bajó cuatro puntos el grupo de uruguayos que aún no saben si apoyarán o no este plebiscito.

La reforma de Larrañaga presenta más apoyo en el interior del país, 58% frente a 46% en Montevideo. Además, “los más predispuestos a votar el plebiscito son los de los grupos más acosados por la violencia, las personas de menor nivel socio económico o apoyan dos tercios de las personas de nivel socio económico bajo y la mitad de las personas de todos los otros niveles socio económicos”.

Respecto al origen partidario de los votantes a favor de la reforma, a pesar de que está impulsada por un senador nacionalista, el principal número de votantes a esta iniciativa - 84% - son los que piensan votar al Partido Colorado.



En segundo lugar, 80% de los votantes del Partido Cabildo Abierto apoya la reforma, mientras que 70% de los votantes del Partido Nacional adhiere a la iniciativa que impulsa Larrañaga. Por otro lado, “apenas” uno de cada cinco votantes del Frente Amplio está a favor de la reforma.

Según sostuvo Cifra, en las últimas semanas hubo una reducción de apoyo a la reforma entre los frenteamplistas, que pasó de 31% a 19%. Por otro lado, en el mismo período aumentó la adhesión a la reforma entre los colorados, que pasó de 65 a 84%.



En 2014, los ciudadanos también fueron convocados a votar un plebiscito que pretendía bajar la edad de imputabilidad, entre otras medidas relacionadas. Finalmente, no obtuvo la mayoría necesaria de más del 50% de los votos, sino que alcanzó un 47%.



A pesar de las diferencias entre ambas iniciativas, Cifra indica que a la misma altura de la campaña, la reforma que impulsaba el senador colorado Pedro Bordaberry tenía una intención de voto de 47%, por lo que “el clima de opinión actual es de más apoyo que el que se observaba cinco años atrás”.



Sin embargo, la consultora plantea que “hoy son pocos los partidos y sectores que apoyan el plebiscito, y también son pocos los que entregan la papeleta por el 'sí' junto con las listas partidarias".



"Si los electores tienen que acordarse de pedir una papeleta adicional o buscarla en el cuarto secreto, es mucho más difícil que se logre la mayoría absoluta necesaria para que se apruebe la reforma”, señala Cifra.