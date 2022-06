Tres versiones sobre la muerte de la niña de siete años en el Buceo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La trágica muerte de una niña de siete años en una casa de Buceo, ubicada en la calle Chamizo, el miércoles de noche, está siendo investigada por la Policía. Hay varios cabos sueltos y la escena con las que se encontraron los efectivos al ingresar a la casa fue “desordenada” y “compleja”, según señalaron a El País fuentes de la investigación.

La madre de la niña declaró que dos hombres la interceptaron a la entrada del hogar y la empujaron hacia adentro para robarle. En un momento, la mujer dice haber perdido el conocimiento -a causa de un “polvo” que le tiraron los delincuentes. Las pericias médicas que se le realizaron luego a ella y los resultados de la eutopsia que se le hizo a la niña, no evidenciaron golpes externos ni internos de ninguna de las dos, según informó el director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, a El País.



La Policía tampoco encontró el “polvo” en la escena del crimen. La Fiscalía aguarda un examen toxicológico para determinar si la muerte de la niña se debe a una sustancia nociva. La madre, por su parte, se encuentra en libertad y está a cargo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

La versión de la madre

La mujer es maestra y vivía con su hija de siete años -que tenía una enfermedad congénita y hereditaria- y su madre, de edad avanzada, que el miércoles se encontraba internada.



Según lo que declaró la madre ayer a los investigadores de la Zona Operacioanal II, ella y su hija llegaron a las 16 horas a su casa y, al entrar, la mujer “vio la reja del pasillo abierta”. Igual ingresaron “tranquilas”, pero cuando la mujer estaba por abrir la puerta de su hogar “dos jóvenes que se encontraban en la parte de atrás del apartamento al final del pasillo (donde colgamos la ropa), se acercaron”. Los hombres, según su versión, entraron “a los empujones” agarrándola a ella y su hija, y le pusieron “algo en la cara (a la mujer) que no podía ver para ningún lado”.



La niña -siempre según la madre- conocía a los dos hombres, porque eran personas en situación de calle que dormían cerca de su casa y a quienes ella ayudaba con comida y abrigo. Ellos, dijo la mujer, agarraron a la niña y la llevaron a la habitación, cerraron la puerta, pero la madre pudo oír que le decían “comé caramelitos, comé”. “Mi hija suele tener caramelos en la mesa de luz, ya que la foniatra le manda comer caramelos para hacer ejercicios con la boca”, contó la madre a la Policía.

En ningún momento escuchó a su hija gritar. Lo siguiente que cuenta la madre es que a ella la “empujaron” a su habitación y le dijeron que les entregue “todo lo que tuviese”. Y sostuvo que se llevaron el dinero del aguinaldo, que había cobrado hace pocos días, y dinero que tenía ahorrado eran $ 18.000. “Veía cómo sacaban mi dinero de mi monedero”, narró. Mientras la madre estaba en la habitación, los hombres -dice- la empujaron y le tiraron una cómoda arriba y le taparon “la cara con una chalina”.



“Cuando logro darme cuenta de que estoy respirando, me arrastro hasta el teléfono y llamo al 911, lo único que quería era encontrar a mi niña, ya que no la veía a oscuras”, continuó.



Lo siguiente que recuerda la mujer es que llegó un vecino -que vive en el apartamento de enfrente y es amigo de la familia- y llamó al 911. “Mi vecino es quien me avisa que mi hija estaba tirada al lado de la cama”, explicó la madre. “Lo único que veía era el desorden”, es lo último que dijo al declarar.

Cuando la Policía entrevistó a la madre por primera vez, ella se refirió al “polvo blanco” que le habrían tirado los delincuentes. La segunda vez que declaró, no habló sobre esto.

La versión del vecino

Un vecino de 66 años declaró a los investigadores que sintió “un olor a humo” y vio “una casita de un perro” que era de él, pero que le había dado a la niña para jugar con muñecas, “prendida fuego”.



“Miro la puerta de mi vecina y estaba abierta, se encontraba la luz apagada, estaba todo oscuro, la puerta de ella queda enfrente a la mía”, siguió narrando el hombre.



Entró a la casa y llamó a su vecina por su nombre, y ella le contestó “como llorando” que dos hombres que su hija conocía “le habían entrado a la casa”.



En seguida el vecino prendió la luz y vio que la mujer estaba tirada en el piso “como en posición fetal tapada con una manta”. La sala estaba toda desordenada. “En ese momento me dice que no encuentra a su hija, miro un poco más adentro y veo a la niña tirada boca abajo al lado de la cama donde duerme su abuela”, relató.

Ayudó a la madre a incorporarse y no la dejó acercarse a la niña. “Volví a llamar al 911 a las 18:16 minutos, porque la señora ya había llamado al 911 antes que yo llegara”, añadió.



Los policías le preguntaron qué muebles estaban encima de la madre -algo que ella había dicho-, a lo que el hombre contestó: “Eran tres cajones de una cómoda, no muy pesados, pero la señora se encontraba muy mareada y había ropa encima de ella”.

La versión del hijo

Los dos hermanos de la niña fallecida, un muchacho de 20 años y una chica de 23, fueron a la casa de su madre luego de que la Policía les avisara sobre el episodio. El hermano declaró en la Jefatura de la Zona Operacional II que su hermana “era una niña malcriada” y que “la madre era explosiva”. “Pero mi madre siempre fue así -continuó-, con mi hermana y conmigo también”. Ese mismo día el joven se había encontrado con su madre en el hospital donde estaba internada su abuela para dejar a su hermana menor allí y relevar a su madre que luego se fue con la niña.



Mencionó, por otro lado, que ella tenía problemas psiquiátricos. “Yo nunca vi el papel, pero sé que fue unos de los motivos de la separación de mis padres y que nosotros estuviéramos viviendo con él”, dijo. Recordó, asimismo, un episodio de violencia que sufrió a los 9 años cuando su madre lo llevó a pasear al puerto del Buceo después de que se incendiara la casa en donde vivían.



“En determinado momento ella me empezó a decir que se iba a morir y que me iba a preparar para eso, me comentó que tenía cáncer y comenzó a golpearme, incluso recuerdo que colocó una bolsa en mi cabeza e intentó ahorcarme con sus piernas”, narró.



El joven -según su historia- en aquel momento intentó defenderse “y ella paró”.



“No recuerdo bien cómo fue, yo lo tomé como una crisis que tuvo”, agregó. Además indicó que su madre habría denunciado en 2020 al padre de la niña por violencia doméstica, “porque él presuntamente la habría agredido en 2016”.



La Policía ahora está a la espera del examen toxicológico para avanzar en el caso, pues este podría develar de qué murió la niña.