Prisión preventiva para hombre que violó a su hijastra desde los 10 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia determinó 120 días de prisión preventiva para un hombre que violó y ejerció violencia doméstica contra su hijastra desde que tenía 10 años y la dejó embarazada dos veces.



La joven presentó la denuncia motivada por la “insoportable situación de sometimiento físico, psicológico e intimidación a la que fue obligada por su padrastro”, según la Fiscalía.

Los abusos comenzaron cuando era una niña. El hombre había mantenido una relación afectiva con su madre durante nueve años, desde que ella tenía dos. La pareja se separó, pero la niña llevaba su apellido. Cuando la niña tenía 10 años la madre consiguió un trabajo en un tambo y comenzó una nueva relación por lo que le entregó a su hija a la expareja ya que al padre biológico no lo conoció.



Allí comenzó una etapa de “manoseos para pasar luego a relaciones sexuales explícitas”. El imputado y la niña se mudaron a la casa de la madre de él con quien no mantenía buena relación. “Dormíamos en la misma cama, la abuela tenía su cuarto y dormía con el tío”, relató la niña. “Él allí me violaba, no usaba preservativo; yo era virgen cuando tuve mi primera relación con él, para mí era raro porque se supone que no se hace eso”, añadió.



Producto de las violaciones a los 14 años quedó embarazada. Según la joven, el imputado le hizo inventar una historia que tenía novio. Mientras daba de mamar volvió a quedar embarazada y a los 15 años le colocaron un DIU en el hospital.



La madre no visitaba a su hija y cuando la volvió a ver la encontró embarazada. Pero dijo ante la fiscal que nunca “sospechó nada”, aunque escuchaba “rumores por parte de personas del pueblo”

“Ante la gente negaba la paternidad y frente a mi madre, se hacía el asombrado y me preguntaba quién era el padre, a sabiendas que no salía a ningún lado”, dijo.



Si se negaba a tener relaciones sexuales, el hombre la obligaba y le pegaba. “Muchos de esos golpes fueron delante de los niños a los que también insultaba o destrataba”, dice el relato de la Fiscalía.



La joven tenía temor a represalias y por su corta edad a la falta de contención por lo que no había denunciado la situación. “Las veces que huía de la casa a lo de los amigos o de otros parientes (el imputado) la iba a buscar a los gritos y amenazas y luego la obligaba a tener relaciones sexuales”, dice el texto.



Es recién ahora, cuando conoce a su actual pareja y le cuenta quién es el padre de sus hijos que recibe el apoyo para realizar la denuncia ante laUnidad de Victimas y Violencia Doméstica de la ciudad de Santa Rosa en Canelones.

La Fiscalía Letrada Departamental de Canelones de 2º turno, a cargo de la fiscal Mónica Castro, imputó al hombre por un delito de abuso sexual especialmente agravado en régimen de reiteración real con un delito de suposición de estado civil y pidió 200 días de prisión preventiva como medida cautelar. Pero le fueron aplicados 120 días.