Investigan la muerte de una niña de 2 años

La Policía investiga la muerte de una niña de 2 años que fue encontrada con signos de violencia y de posible abuso sexual, en la zona de Villa García.



Según confirmó el fiscal Juan Gómez, a cargo del caso, la niña fue atendida este lunes en la policlínica Malinas pero llegó ya sin vida. Había sido llevada al lugar por su padrastro, que permanece detenido.

Según consignó Subrayado, la Policía procedió a la detención del hombre luego de que los médicos advirtieran hematomas en la espalda y hundimiento de cráneo provocado por golpes. Además, detectaron indicios de abuso sexual en la niña.



Gómez confirmó a El País que se detectaron "algunos signos de violencia" en la niña pero aclaró que aún no recibió los informes forenses, que determinarán las causas de los golpes.



El fiscal informó que tomará declaración al hombre a última hora de este lunes.



Identifican cuerpo.

La mujer que fue encontrada muerta el sábado, semidesnuda, con los pies atados, quemaduras y hematomas en el cuerpo fue finalmente identificada por la policía. Se trataba de una mujer de 37 años que se encontraba en situación de calle aunque aún no pudo establecerse si cuenta o no con antecedentes penales. Hasta el momento no hay detenidos.