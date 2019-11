Hombre confesó que en 2012 mató a una mujer y la enterró en el río Santa Lucía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre confesó a la Policía este miércoles que en 2012 mató y enterró a una mujer en el río Santa Lucía, informó Subrayado y confirmó El País en base a fuentes judiciales.



Viviana Ramos Mangieri, de 36 años, se encuentra desaparecida desde julio de 2012, según informa el Ministerio del Interior en su base de personas ausentes. De acuerdo a lo que indicaron fuentes judiciales, el hombre que hoy confesó su asesinato mantenía con ella una relación amorosa, pero aún no se pudo determinar si era su pareja.



Esta tarde el hombre declaró ante el juez Humberto Verri ya que la confesión sólo la había hecho ante la seccional 2da de Santa Lucía, Canelones.



En esa instancia dijo que mató a la mujer con una maceta, luego de que esta supuestamente lo amenazara, agregaron fuentes del caso.



Luego, la habría enterrado con la ayuda de un amigo a metros de la orilla del río Santa Lucía, en una zona que, se presume, es de poca profundidad.



Este jueves las autoridades realizarán por la mañana la reconstrucción del caso en el domicilio del presunto autor, y llevarán adelante la búsqueda del cuerpo de la mujer en el río Santa Lucía.



Mañana se resolverá si se procesa o no a alguno de los dos hombres involucrados en el crimen o a ambos por este caso. Como se trata de un caso que se desarrolló en 2012 se rige bajo el viejo Código del Proceso Penal y no habrá audiencia pública.