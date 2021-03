Detuvieron a venezolana que intentaba enviar cocaína a Tailandia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una ciudadana venezolana de 43 años que reside en Uruguay se encuentra detenida por intentar enviar cocaína en encomiendas que tenían como destino Tailandia, confirmó El País con fuentes de la investigación.

La mujer trasladaba la cocaína en tubos cilíndricos de máquinas para hacer pastas. En total, se incautaron 840 gramos.

Asia es uno de los puntos donde la cocaína adquiere más valor en el mercado negro. Un kilo, que en Uruguay cuesta entre US$ 10.000 y US$ 20.000 y en Europa entre US$ 50.000 y US$ 80.000, en Asia puede llegar a costar hasta US$ 200.000.

La mujer fue detenida luego de que puso la encomienda en la terminal de Tres Cruces, donde luego pensaba tomarse un ómnibus a la ciudad de Rivera.



La mujer será formalizada por tráfico en esta jornada, según supo El País. El caso está a cargo de la fiscal Stella Llorente.



El procedimiento investigativo lo hizo la Dirección de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.