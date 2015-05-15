Policía tiene identificado a uno de los asaltantes del peaje Solís

Se trata de un conocido delincuente de la zona de Las Piedras. En el robo del 2 de mayo pasado los cinco ladrones se llevaron un millón de pesos.

La Policía de Maldonado tiene identificado a uno de los cinco autores del asalto al peaje Solís de la ruta Interbalnearia, ocurrido el sábado 2 de mayo de madrugada.

Los ladrones se llevaron alrededor de un millón de pesos. Se trata de un conocido delincuente de la zona de Las Piedras, Canelones, informaron a El País fuentes del caso.

La Policía de Canelones realizó en las últimas horas diversos operativos para poder atraparlo, pero hasta ahora ha logrado mantenerse prófugo.

Forma parte de una banda que roba armas y chalecos antibalas a los policías.

Según fuentes del caso, no es la misma banda que el 2 de enero pasado asaltó el peaje de Pando.



Asalto al Peaje Solís. Foto: Ricardo Figueredo

maldonadoMarcelo Gallardo