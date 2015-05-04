Policía sin pistas del robo a peaje del sábado

La Policía no tiene pistas sobre los autores del robo al peaje de Solís (límite entre Canelones y Maldonado) realizado sobre las 2:30 de la madrugada del sábado pasado. Las barreras de los peajes fueron levantadas por tres horas ayer en la tarde por decisión sindical en reclamo de más seguridad.

Los delincuentes llegaron al peaje en donde se encontraban dos cajeras, la supervisora y dos funcionarios de la empresa de seguridad. Con el rostro cubierto con pañuelos y con armas de fuego redujeron al personal y les exigieron la recaudación.

La Policía analiza las filmaciones del peaje en busca de algún elemento que ayude a identificar a los autores, pero hasta el momento no tiene ninguna persona detenida por este delito.

Según confirmó la vocera de Policía Caminera, Jennifer De León, a Radio Monte Carlo, se habrían llevado en efectivo un millón de pesos.

Ningún trabajador resultó lesionado en el atraco. Los delincuentes utilizaron un automóvil Renault Clio rojo, matrícula SBZ4374, que había sido reportado como robado el 18 de abril en Montevideo. Huyeron hacia la capital; tras pasar el puente sobre el arroyo Solís, ingresaron por una calle adyacente y dejaron el vehículo usado para el asalto con las luces encendidas y las puertas abiertas en el kilómetro 80, cerca de Jaureguiberry.

Los puestos de peaje levantaron sus barreras ayer desde las 17:00 y las 21:00 horas para exigir mejores condiciones de trabajo tras el asalto de Solís. El anuncio fue realizado por Javier Díaz, vocero del Sindicato de la Construcción (Sunca).

No hay detenidos