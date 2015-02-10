Patrullero baleado en recorrida por Colón

Un patrullero de la Seccional 21ª fue atacado a balazos en la tarde de ayer, mientras realizaba una recorrida por Aparicio Saravia y Camino Lecocq efectuando citaciones, en una tarea que se considera "de rutina".

Los dos efectivos que iban en el vehículo policial se sorprendieron al escuchar una fuerte detonación que partió el vidrio trasero del vehículo y también atravesó el delantero, informaron fuentes policiales.

La fuerza del impacto hizo presumir a los ocupantes que se trataba de un proyectil de gran calibre. Nadie resultó herido.

El incidente no es el primero en el que se han visto envueltas las fuerzas policiales. Una seguidilla de ataques ha llevado a los sindicatos a presentar la situación ante el Parlamento. Mañana miércoles serán recibidos para escuchar sus planteos, informaron las fuentes.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo en el lugar de los hechos no pudieron determinar de dónde procedieron los disparos. Policía Científica estuvo en el escenario recogiendo evidencias.

Una fuente policial consultada por El País sostuvo que la fuerza "está siendo blanco frecuente de atentados" en determinadas zonas en las que se disputa el "control de territorios" por parte de bandas del narcotráfico.

"Ha habido otros casos similares, a los que el Ministerio del Interior ha tratado de bajarle el perfil", confió la fuente.

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