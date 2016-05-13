Pasajera de taxi murió tras accidente del vehículo con otro auto

Anoche el taxi en el que viajaba una mujer de 35 años tuvo un accidente y chocó con un auto particular. La pasajera resultó politraumatizada y más tarde falleció a causa de las heridas.

El accidente ocurrió anoche, pasadas las 21 horas, en la zona de Blandengues y Doctor José Terra, en Villa Muñoz.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, allí chocaron dos autos: un taxi y uno particular. Se investigan las causas del accidente, pero el parte policial señala que "uno de los conductores no se

percató de la presencia de carteles de ´pare´ en dicho cruce por lo que al

continuar la marcha no pudo evitar la colisión".

En el taxi viajaba una mujer de 35 años, sentada en el asiento trasero. Sufrió politrumatismos graves y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud, donde minutos más tarde murió a raíz de las heridas.

El taxista, un hombre de 27 años, resultó con politraumatismos leves y el conductor del otro auto, de 39 años, resultó ileso.

Efectivos de la Dirección Nacional de Policía Científica tienen en su poder las filmaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo presentes en dicho cruce para analizarlas.



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