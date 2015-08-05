Paro: ya hay menos ómnibus en las calles

Los ómnibus comenzaron a mermar esta tarde. Se prevén servicios de emergencia en el taxímetro para mañana y de Cutcsa a partir de las 6:00 horas.

El transporte comenzó a mermar sobre las 19:30, como explicó a El País José Fazio, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott). Fazio afirmó que se espera una adhesión del 100%, donde ningún trabajador y cooperativista concurrirá a trabajar.

Desde la empresa Cutcsa se informó a El País que habrá un servicio de emergencia a partir de las 6:00 horas de mañana.

El dirigente de la Unott dijo que los últimos servicios de Come y Cutcsa circularon hasta las 19:29 horas de hoy, lo mismo que para el resto de las cooperativas y los suburbanos con recorridos de más de 32 kilómetros.

Los ómnibus suburbanos de recorridos de hasta 32 kilómetros circularán hasta las 20:29 horas.

Las salidas desde Tres Cruces comenzaron a mermar desde las 19 horas y a las 22 ya no habrá ningún servicio.

Los taxis, en tanto, funcionarán con un servicio de emergencia prestado por algunos propietarios, quienes utilizarán distintivos. El paro del taxímetro está programado desde las 0 horas de mañana jueves hasta la siguiente medianoche.

En la capital el reintegro de los recorridos de ómnibus será mañana a partir de las 21. El resto de los recorridos se retomarán con los primeros servicios del viernes al igual que los taxis.

COPSA informó que contará con un servicio de emergencia a partir de las 20:30 de hoy miércoles. Habrá un 50% de la flota circulando y el servicio será retomado con normalidad a partir de la hora 3:30 del viernes.



Otros servicios afectados por el paro general.

Según información brindada por Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), mañana jueves los servicios en Salud Pública, (ASSE), se verán afectados por 24 horas. Solamente se atenderán urgencias, emergencias, a pacientes oncológicos y a los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial.

El Sindicato Anestésico-Quirúrgico anunció medidas en la misma línea. Se visitará a los pacientes internados y, si es necesario, contra-visita.

En el Instituto del Niño y del Adolescente (INAU) no funcionará ninguna de las oficinas centrales, ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial. En los servicios de tiempo completo se atenderá a los internos en régimen de guardia gremial.

El Ministerio de Educación y Cultura no atenderá al público en todo el día de mañana en la mayoría de sus servicios. No habrá transmisión en Televisión Nacional.

Los servicios en la Biblioteca Nacional, Registro Civil, y Registros Públicos no funcionará en toda la jornada.

La mayoría de las unidades del Ministerio de Economía y Finanzas pararán, según informó COFE.

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas no realizará sorteos durante toda la jornada, ni tampoco funcionarán los Casinos.

Se verán afectados los servicios en Aduanas, Dirección General Impositiva y Contaduría General de la Nación.

Meteorología para desde las 19 horas de hoy miércoles hasta hasta las 19 horas de mañana jueves.

COFE informó que se mantendrá una guardia gremial en las actividades que tienen que ver directamente con la seguridad humana y que se mantendrá comunicación con Control de Tránsito Aéreo y se emitirá información en caso de vuelos en emergencia y vuelos sanitarios.

En el resto de los Ministerios, también se verán afectados todos los servicios.



En las calles se ya nota la merma en la cantidad de ómnibus. Foto: F. Ponzetto

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