Paro y movilización del taxi

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas realiza un paro desde las 17:00 horas. Argumentan que el sector empresarial no ha tenido en cuanta sus reclamos "en el marco de la sexta ronda de Consejos de Salario".

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realiza un paro desde las 17 horas.

El motivo de la paralización es, según indican los trabajadores afiliados al Suatt, "la negativa del sector empresarial a considerar nuestros reclamos en el marco de la sexta ronda de Consejos de Salario".

Sostienen que "luego de cinco instancias" los representantes de la cámara empresarial "no han colocado nada sobre la mesa, solo han manifestado la incertidumbre de poder cumplir con el aumento mínimo planteado por el gobierno".

Y añaden que "en el marco de una sexta ronda con pautas insuficientes, en donde los intereses de los trabajadores no han sido contemplados, la cámara del transporte no da respuesta a nuestros justos reclamos".

Los trabajadores exigen media canasta por ocho horas de trabajo, día libre pago, nocturnidad, presentismo y antigüedad.

Aseguran que "ninguno de estos puntos han sido tomados en cuenta y exigimos de parte del poder ejecutivo una posición más enérgica contra esta modalidad de no negociar del sector empresarial".

Los taximetristas se concentrarán en el local sindical para luego realizar una movilización.

"Posteriormente al paro, se estarán convocando los diferentes ámbitos colectivos de nuestro sindicato, en donde analizaremos la marcha del conflicto y las medidas a desarrollar", informaron.



Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

conflictividad sindical