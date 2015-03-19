Paro de FOEB: "Estamos para llevar cajones, no para esquivar balas"

Richard Read, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), que hoy realiza un paro por la inseguridad que vive el sector, dijo a El País que se está "militarizando el reparto" y que la alternativa para evitar rapiñas es sacar el efectivo de los camiones.

Richard Read, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), que hoy realizan un paro y se concentran en el Palacio Legislativo por la cantidad de rapiñas que han tenido en los últimos días dijo a El País que se está "militarizando el reparto" de bebidas porque los trabajadores están "en la mira" de los delincuentes y también lo están "casi todos los que están distribuyendo en Montevideo".

"Estamos en la mira de los delincuentes que salen al caño y no miran a quién. Yo siempre digo que es al boleo, salen, encuentran y dan. Cada vez son más violentos", remarcó.

En el sector bebida, en los últimos 40 días hubo 22 asaltos, una de las últimas rapiñas fue con cruce de balas, indicó.

El dirigente sindical habló sobre las posibles alternativas para intentar disminuir los robos a los transportistas de la bebida y los riesgos para el trabajador. Si bien hoy hay camiones que circulan con policías en las zonas rojas, Read no cree que esa sea la solución, sino que la mejor opción a su entender es quitar el dinero de los camiones.



"Casi todas las empresas tienen en las zonas que les llaman rojas acompañamiento con policías, pero no es la salida porque lo que se está midiendo es el poder de fuego. Se está militarizando el reparto, también el delincuente tiene armas y como fue los otros días que se repelió el asalto, no estamos para esquivar balas, estamos para llevar cajones, para llevar fundas", aseguró.

Por lo tanto Read cree que "la única alternativa es que en los camiones de reparto no haya dinero". Asegura que esto "no soluciona el tema de la delincuencia en la calle, que no es una sensación térmica, hay que desalentar al ladrón y la forma es sacar el efectivo del camión".

Las opciones para que no haya efectivo en los camiones son, según el presidente de la FOEB, "bancarizarlos con el cheque, tarjeta de débito o de crédito. Hay programas que están siendo adaptados en los autoservicios que son muy buenos que es por débito automático, depósito por redes de cobranza o de última que pase un cobrador particular por el comercio, con coche particular, debidamente identificado y con guardia de seguridad".



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