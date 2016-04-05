Nuevo choque entre la Justicia e Interior por fallos

La Corte explicó liberación de dos acusados.

La Justicia y el Ministerio del Interior volvieron a polemizar ayer sobre fallos de jueces penales. En un comunicado divulgado en la página web de la Suprema Corte de Justicia, la jueza rechazó que la rapiña a un hombre de 74 años, cometida al mediodía del 11 de marzo pasado, fuera realizada por una banda de delincuentes que se dedica a "salideras bancarias" como lo indicó el Ministerio del Interior días atrás.

En el comunicado, la jueza del caso, Beatriz Larrieu, titular del Juzgado Penal de 7° Turno, señaló: "No resulta de la prueba recolectada que los indagados participaran de un grupo o banda de delincuentes que rapiñan personas a la salida de bancos", sin perjuicio de ulteriores investigaciones.

El 31 de marzo, bajo el título "Salidera bancaria", el Ministerio del Interior informó, en su página web, que la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo desarticuló "a un grupo delictivo sospechoso de haber robado a un hombre a la salida de un banco".

Al mediodía del 11 de marzo, dos menores siguieron en moto a un anciano que había sacado un préstamo de $ 60.000 en el Banco de Previsión Social (BPS). Con el apoyo de otros delincuentes que circulaban en un Chevrolet Corsa, le sustrajeron el dinero a golpes en la calle Bartolomé Mitre, detrás del Club Hebraica Macabi.

Larrieu, quien respondió ayer a un pedido de informes solicitado por la Suprema Corte de Justicia sobre el caso y que esta hizo suyo publicando en su página web, también explicó las razones por las cuales uno de los delincuentes fue procesado sin prisión y quedó en libertad el propietario del auto utilizado en el ilícito.

Críticas.

En un capítulo titulado "En relación al comunicado del Ministerio del Interior cuyo contenido diera conocer la prensa", la jueza Larrieu explicó que dispuso la libertad de del propietario del Corsa, porque la Fiscalía no solicitó ninguna pena al no probarse "ni aun primariamente" que este fuera el conductor del auto usado en el robo al anciano.

Subrayó que la presencia del propietario del vehículo como conductor del auto no resulta en modo alguno de las filmaciones agregadas al expediente del caso.

La magistrada señaló que procesó al que aparece en la filmación cuando baja del auto para permitir el descenso de uno de los adolescentes y vuelve a subir retirándose del lugar. Por participar en el ilícito, este hombre cobró $ 2.000. A instancias de la Fiscalía, Larrieu lo procesó sin prisión por participar en un delito previsto en el artículo 63 del Código Penal).

"El enjuiciamiento de J.L.G. además fue dispuesto sin prisión atendiendo también a la requisitoria (solicitud) del Ministerio Público —titular de la acción penal— y teniendo en cuenta la pena mínima prevista para el delito requerido, así como la calidad de primario absoluto del indagado", señala la magistrada.

Desde el Ministerio del Interior se cuestionó la labor de la magistrada por dejar libre a esta persona.

Larrieu advirtió que aún resta por identificar a tres partícipes en la rapiña: el conductor del Chevrolet Corsa; el individuo que comete el asalto en compañía del adolescente (claramente visible en el video por actuar a cara descubierta) y el conductor de la moto (aparece con casco en el video).

Filmaciones fueron claves para esclarecer la rapiña a un hombre de 74 años. Foto: Unicom

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LOS JUECESEDUARDO BARRENECHE