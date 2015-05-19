Médica desaparece; encuentran su auto quemado

La Policía investiga, en medio de un gran hermetismo, la desaparición de una ginecóloga oriunda de Florida, vinculada a una familia muy conocida en el departamento.

Según datos proporcionados por fuentes policiales, la médica había salido de Florida sobre las 17:00 horas del domingo, con rumbo a Montevideo para visitar a un paciente. Así se lo hizo saber a su propia familia cuando se dirigía a la capital. Pasadas las 20:00 horas, la camioneta en la que viajaba fue encontrada en la esquina de Recalde y Oliveras, en el barrio Sayago. Estaba completamente quemada.

El vehículo, de color blanco, carecía de chapa matrícula cuando fue encontrado.

La conductora no se hallaba a bordo y no había rastros inmediatos que permitieran deducir su paradero.

El motor de la camioneta, según investigadores del caso, "estaba intacto".

Personal de Policía Científica no encontró rastros de violencia, más allá del incendio.

El País consultó a la familia de la profesional pero en reiteradas ocasiones se negaron a dar cualquier tipo de información. Dijeron que cumplían las instrucciones que les dio la Policía. "Nos pidieron que no habláramos con nadie", dijo un familiar en Florida.

El caso es indagado al más alto nivel policial y los efectivos a cargo no descartan ninguna hipótesis, aunque la falta de pistas desconcierta, confiaron fuentes de la investigación.

Los efectivos de la Seccional 8ª fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, luego de Bomberos, pero el caso terminó en manos del director Nacional de Policía, Julio Guarteche.

El caso, según fuentes policiales, no sigue un patrón común de delitos como rapiña, secuestro o hurto, ni siquiera de una desaparición voluntaria. Pero los investigadores no descartan nada.

A nivel familiar, se contrató a un abogado para que los represente a nivel judicial con las actuaciones que se deban practicar de aquí en más.

En el auto no había rastros adicionales de violencia.

La Policía investiga el caso en medio del hermetismo oficial