Martínez: "Se calculaba un 30% más de basura pero fue un 50% más que un día normal"

INTENDENCIA

El intendente atribuyó parte del problema a la capacidad de consumo de los montevideanos.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, informó que "cuando me lleguen los números de la cantidad de basura que va a llegar al vertedero va a ser histórico", indicó durante una rueda de prensa que recogió Subrayado.

"No fue el 30% más que se calculaba, sino alrededor de un 50% más que un día normal", añadió con sorpresa el intendente que además explicó que en algunas zonas los contenedores se llenaron mucho más rápido de lo previsto.

Martínez también atribuyó el problema a la capacidad de consumo de los montevideanos, pero aseguró que esta experiencia sirve para "prever y poner más contenedores de respaldo".

Desde la noche del 25 a las 22:00 horas se priorizó la limpieza en Montevideo, en Prado, Parque Posadas, Capurro y en la costa de Pocitos y Punta Carretas.

Entre la noche de ayer y esta mañana salieron un total de 40 camiones para vaciar los contenedores y también se contrataron cuadrillas encargadas de limpiar alrededor de los contenedores.

También esta mañana se inició la limpieza de los municipios D y F.u200b