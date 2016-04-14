Los taxis vuelven a trabajar por las noches: hubo acuerdo con la IMM

El sindicato del Taxi llegó ayer a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo y levanta la medida de trabajar en reglamento, lo que desde hace varias semanas provocó que entre las 0 y las 6 de la mañana no trabajaran.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizó ayer miércoles un paro, para analizar en una asamblea el conflicto que desde el mes pasado se vive en el gremio, luego de la muerte de dos trabajadores.

En dicha instancia, los trabajadores sindicalizados decidieron aceptar la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IMM) y anunció que levanta la medida tomada semanas atrás, de trabajar a reglamento.

Esto significa que los taxistas volverán a trabajar de 0 a 6 de la mañana con normalidad.

Uno de los aspectos que se contemplan en el acuerdo es el de la coordinación de radiotaxis: "Se acordó entre las oficinas de radiotaxis concurrentes, la unificación de las claves de radio utilizadas para la comunicación rápida entre los conductores de los vehículos y las operadoras de radio, particularmente útiles en situaciones de emergencia. Esto es un avance importante para la comunicación interna entre los propios trabajadores del sector", indica la comuna en su página web.

Además, se acordó "dar los pasos necesarios para la identificación conjunta y posterior contratación de un seguro de vida que cubra consecuencias de actos violentos y agresiones, externos a los trabajadores del taxímetro, que afecten su integridad física o directamente su vida".

La IMM explica que para esto se estableció una subcomisión de trabajo representativa que en un plazo breve definirá las características de los servicios de seguros a requerir, así como la instalación de una pequeña comisión mixta de negociación con empresas aseguradoras para definir interesados y condiciones para su concreción.

También se acordó la formación de una comisión tripartita de seguridad, que tendrá por objetivo continuar trabajando sobre el tema, definir distintos mecanismos de capacitación de los conductores de taxis, para su propia seguridad.

El acuerdo también contempla la mejora de los exámenes para conductores: "Se acordó que la División Tránsito incluya en los exámenes teóricos para la obtención de la licencia de conducir para conductores profesionales del taxi, un capítulo referido a temas de seguridad, con las correspondientes preguntas a los aspirantes", explica la comuna.

Por último, también se llegó a un acuerdo por el tema de la mejora de los vehículos.

El Suatt informó, más allá de haber levantado las medidas, que siguen "en conflicto y en alerta para garantizar el cumplimiento del acuerdo".

Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

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