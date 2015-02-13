Lo tiraron de la moto en plena marcha y se la robaron

Tres delincuentes sorprendieron a un motociclista y mientras iba en marcha le dieron una patada en la rueda trasera: cuando cayó lo apuntaron con un revólver y también le exigieron el casco y la mochila.

Un motociclista fue víctima de tres delincuentes que circulaban en una moto sobre ruta 1 en dirección al Oeste, este jueves sobre las 21:30 horas.

Al pasar Camino Cibils los desconocidos patearon la rueda trasera de la moto y lo hicieron caer. Uno de ellos se acercó y le apuntó en el pecho con un revólver: le exigió el casco y la mochila que llevaba.

La víctima entregó sus pertenencias luego el delincuente quiso encender la moto caída, pero no pudo, por lo que con la ayuda de los otros dos hombres se la llevaron arrastrándola con la suya.

Los tres escaparon hacia la zona de Paso de la Arena.

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