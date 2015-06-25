Lo matan frente a su pareja y sus dos hijos

Un hombre de 25 años, exrecluso fue acribillado a balazos en la noche del martes, en la zona de Piedras Blancas, frente a su pareja y a sus dos hijos.

Yhon Davidson Almeida Silva de 25 años había salido de la prisión del Comcar, hacía poco más de dos semanas donde había estado recluido por un delito de privación de libertad.

Según indicaron desde la Jefatura de Policía, el fallecido circulaba en un automóvil por las inmediaciones de la calle César Batlle Pacheco, sobre las 23:30, cuando al llegar a la esquina con Clemente Ruggia, otro vehículo, que circulaba delante suyo detuvo su marcha.

De ese automóvil bajaron dos personas, quienes obligaron a Almeida a descender del automóvil, mediante amenazas e insultos.

Cuando la víctima bajó, fue acribillado a balazos, mientras la pareja del hombre y sus dos hijos observaban la situación. Los pequeños comenzaron a gritar y llorar asustados por la situación por lo que los asesinos, los hicieron descender también del vehículo.

Los matadores y otro cómplice más que estaban en el otro auto, tomaron el vehículo de la víctima y fugaron en él.

La mujer y sus dos hijos debieron pedir auxilio a los vecinos de la zona que salieron luego que la situación se normalizó.

Con vida.

Al llegar la Policía al lugar, Almeida todavía estaba con vida. Sin embargo, a poco minutos de llegar a la Policlínica de Malinas se constató su fallecimiento, por heridas múltiples.

En tanto se supo, a través de fuentes policiales, que durante su estadía en el Comcar, Almeida había tenido problemas con varios reclusos, por temas vinculados a drogas dentro del propio local carcelario. Incluso había tenido algunos problemas y peleas mano a mano con varios de esos reclusos.

Las autoridades policiales de la Zona 3 de Jefatura de Policía investigan este hecho y lo vinculan con las situaciones que el individuo vivió en el Comcar. Para eso, los detectives de esta zona, se contactaron con personal carcelario para tratar de dar con quien impartió la orden de matar a este individuo.

Estuvo en la cárcel