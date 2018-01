Lista de Sendic se enfrenta al TCR

El Tribunal de Cuentas votó en contra del cobro inmediato del subsidio al exvicepresidente Raúl Sendic, pe-ro le concedió el pago al exdiputado del mismo sector José Querejeta. La Lista 711 fustigó la actuación del organismo por "errónea".

"El Tribunal de Cuentas está equivocado y muy mal asesorado jurídicamente. El artículo cinco de la ley 15.900, que es la que habla de los subsidios y cargos de confianza, es bien claro y plantea la cobertura para las personas que son titulares de una banca y no los suplentes", afirmó el diputado Felipe Carballo (Lista 711).

Además cuestionó el cambio de criterio definido por el organismo, por el cual para aprobarse el pago inmediato de subsidios debe ser votado por la Cámara. En un pedido de informe que hizo Carballo a la presidencia de Diputados se respondió que hasta el momento ningún subsidio se aprobó por el Plenario.

El legislador de la Lista 711 aseguró que el director de la oposición en el Tribunal de Cuentas Francisco Gallinal accedió al subsidio en el año 2016. "¿Yo me pregunto quién le votó el subsidio por haber sido senador? Nadie le votó. Si bien es cierto que terminó el mandato en 2015, nadie lo votó. Hoy que está del otro lado del mostrador tiene otro tipo de interpretación", señaló Carballo.

En ese marco, se quejó del cambio de reglas de juego y "que no haya consultado a nadie". "Ni siquiera le preguntaron al Parlamento, lo cambiaron de la noche a la mañana", afirmó. Para Carballo, bastaba con la intervención que ya estaba prevista del contador delegado del Tribunal de Cuentas en el Parlamento. En el caso del pago del subsidio a Querejeta, Carballo aseguró que "no corresponde".

"Para mí están asesorados de forma incorrecta jurídicamente. No comparto el criterio que toma el Tribunal y me parece que jurídicamente no corresponde porque se trata de un suplente, no debería cobrar", concluyó.

El Tribunal de Cuentas aprobó la semana pasada el subsidio a Querejeta por unanimidad de sus miembros, al entender que ya había finalizado el mandato del legislador que ocupaba la banca como suplente de la exsubsecretaria de Salud Pública Cristina Lustemberg. En el caso del diputado nacionalista Edgardo Mier, se decidió no otorgar la partida por no haber finalizado el mandato, ya que —al igual que Sendic— renunció por su propia voluntad, a diferencia de lo que ocurrió con Querejeta.

Para Carballo no hay dudas que el cambio de criterio del Tribunal de Cuentas a la hora de otorgar un subsidio se hizo "simplemente para que Sendic no accediera". Consultado sobre la negativa de otorgar a Mier contestó: "No esperábamos otra cosa, porque si no quedaría en evidencia que la actitud que tomaron con Sendic fue en contra de la figura del compañero". A diferencia de lo que sostienen desde el grupo de Sendic, Gallinal indicó días atrás a El País que la decisión de no otorgar de forma inmediata el pago de subsidio al diputado nacionalista "demuestra que no se trata de blancos, colorados o frentistas", ya que se los trata por igual en el organismo de contralor.

Después de que el TCR le negara el cobro inmediato del subsidio (de casi US$ 13.000 mensuales), Sendic decidió enviar una nota a la vicepresidenta Lucía Topolansky para que no reiterara el gasto con el objetivo de no seguir exponiendo al Frente Amplio, dada la polémica que generó el cobro del beneficio en la opinión pública.

¿Qué dice la ley del subsidio?

El artículo cinco de la ley 15.900 señala que los cargos políticos titulares o de particular confianza tendrán derecho a percibir un subsidio durante un período de hasta un máximo de un año, a contar desde la fecha del cese en los mismos.

El subsidio que se paga es equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad, incluidos los beneficios.

EN SENADO Y DIPUTADOS Los que no pidieron el subsidio.

Los legisladores tienen derecho a cobrar subsidio una vez que dejan su banca. Son pocos los que a lo largo de la historia no lo han hecho, según se desprende de un informe entregado a la vicepresidenta Lucía Topolansky.

En diciembre de 2005, y tras una serie de problemas políticos con su bancada que se hicieron públicos en ásperos debates por el envío de tropas militares a Haití a poco de iniciado el gobierno del Frente Amplio, dejó su banca el diputado del Partido Socialista por Montevideo Guillermo Chifflet. Él no pidió ni recibió subsidio.

Tampoco lo hizo en 2013 el diputado del MPP por Florida, el médico Álvaro Vega, quien en abril de ese año se alejó de la banca también por problemas de relacionamiento político.

Otro integrante del MPP que no pidió subsidio fue el exsenador Ernesto Agazzi en 2016. En tanto, en abril de 2005, el diputado del Partido Socialista (PS) por Paysandú, Humberto González Perla, presentó renuncia y no pidió el subsidio.

Entre los que cobraron están Óscar Andrade (PCU), Mónica Xavier (PS), el nacionalista Carlos González y el exfrentista Esteban Pérez.