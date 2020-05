Otras 25 personas indagadas por abusos a varias menores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las víctimas son un grupo de adolescentes. Algunas iban al liceo y otras no. En la Fiscalía, varias menores reconocieron que eran abusadas desde los 16 años por hombres adultos, con edades que oscilaban ente los 40 y los 70 años.

La situación cobró trascendencia penal luego del cruce de denuncias entre un hombre y dos adolescentes, una de ellas falleció poco después. Su cuerpo apareció flotando en la desembocadura del arroyo Solís Chico en marzo de este año.



El caso es investigado por la Fiscalía fernandina.

El cruce de denuncias entre el hombre y las adolescentes llevó a la Fiscalía a ordenar la incautación de celulares. Así salió a la luz la trama de una supuesta explotación sexual a menores de edad.



Fuentes del caso indicaron a El País que, además de los cinco hombres imputados el miércoles pasado por retribución o promesa de retribución a menores de edad para mantener relaciones sexuales o actos eróticos, hay otros 25 investigados por el mismo delito.



Según las fuentes, estas personas mantuvieron relaciones sexuales con algunas de las víctimas o recibieron fotos eróticas de las menores.



Veintitrés de los investigados viven en Montevideo y dos en el interior del país. Se trata de profesionales, empresarios por cuenta propia, comerciantes, etcétera.



La investigación fue realizada por la fiscal especializada en Delitos Sexuales, Darviña Viera, y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, con la colaboración de investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol.

La captura de las personas se realizó en el marco de la “Operación Océano”, según consta en la formalización de la investigación de los cinco imputados divulgada ayer por la Fiscalía General de la Nación en su página web.



En la semana entrante, por lo menos otro grupo similar de hombres será detenido.



La fiscal Viera, al finalizar la audiencia del inicio del proceso penal para los cinco primeros imputados, advirtió que la investigación penal recién comenzaba. “Hay más personas implicadas”, dijo en rueda de prensa.

Capturas de pantallas

Un rato antes, la fiscal Viera señaló a la jueza Adriana de los Santos que en capturas de pantallas de los celulares incautados aparecen “chats” donde los hoy imputados prometían pagar a adolescentes dinero o drogas a cambio de actos eróticos.



Durante la audiencia, la fiscal leyó varios “chats” entre los hombres y las adolescentes. Esas conversaciones, que también están en poder de los abogados defensores, probarían el intercambio sexual entre ambas partes, según la fiscal.

Chat 1. (Habla un abogado y docente universitario con una adolescente). “Tengo ganas de verte. A tu amiguita también. Me enamoré de ambas. Sería ideal que la “sobrinita” venga a cenar y conocer el apartamento del tío. (...) Vengan tapaditas para que el portero no sospeche. Pero debajo del tapado póngasen (sic) lindas”.



Chat 2. (Conversación entre un arquitecto y una menor). “Cumpliste 17 en mayo, ¿verdad? Y tenías una amiguita del Centro rubia de 15 años. Te voy a buscar al liceo”.



Chat 3. (El diputado suplente colorado Nicolás Ortiz habla con una adolescente). La chica le pregunta: “¿Sabés cuántos años tengo?.



Ortiz: No.



Chica: 17



Ortiz: Nahhhhh.



Chica: Y cuando te vi por primera vez, tenía 16.



Chat 4. (Un exjuez y abogado dialoga con una menor de edad). “Soy lo que antes se llamaba un viejo verde. Escucho tu propuesta. ¿De cuánto es la ayuda económica que andás pidiendo? Simplemente no pago tanto. (...). Soy un juez retirado. Puedo darte marihuana. Mi hijo tiene un club cannábico”.

Chat 5. (Diálogo entre un productor de eventos y una adolescente. “¿Hacemos un trío? Me dejaste solito”.



En la edición de ayer, por error, El País adjudicó al productor de eventos la conversación que había mantenido un arquitecto con una menor.



El abogado defensor del productor de eventos, Ignacio Durán, diferenció a su cliente del resto de los imputados. Y agregó: “Mi defendido tenía una relación de amistad con las adolescentes. Mantenía relaciones sexuales con ellas pero no les daba nada a cambio. No hay ninguna evidencia de ello. A veces les entregaba entradas a fiestas como a tantas otras. La idea es que las fiestas se llenen”.

Piden suspensión del ejercicio de la patria potestad de los imputados

La Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, integrada por la fiscal titular Darviña Viera y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, imputó en la tarde del miércoles 13 de mayo a cinco hombres detenidos en el marco de la “Operación Océano”.

Un hombre será investigado por un delito de prometer pagar a una adolescentes a cambio de la ejecución de actos sexuales, con ofrecimiento de drogas. A otro se le imputaron reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales con reiterados delitos de suministro de estupefacientes, según informó la Fiscalía en su página web.



Por último, los tres hombres restantes fueron sindicados de incurrir en delitos de retribución a una adolescente a cambio de actos sexuales. Los cinco deberán fijar domicilio y no podrán acercarse a las víctimas por 180 días.

Además, la Fiscalía pidió la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o guarda de los imputados respecto de sus hijos y se los inhabilite para funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y aquellas que impliquen tratos con menores.