Inician juicio al Ministerio del Interior por muerte de hincha de Nacional Lucas Langhain

El crimen del hincha tricolor Lucas Langhain estremeció a los uruguayos en vísperas de la Navidad de 2019. Las filmaciones muestran a un sicario, parapetado detrás de un árbol de la calle Albo, disparar en cinco ocasiones hacia los hinchas de Nacional que circulaban por la avenida 8 de Octubre.

Los parciales, portando banderas, se dirigían hacia el Centro a festejar la obtención del Campeonato Uruguayo tras el partido con Peñarol.



Lucas Langhain era uno de ellos. Caminaba con su moto al costado acompañado por su novia. Uno de los disparos del sicario le impactó en la zona torácica. Murió poco después. Otro tiro rozó el brazo de un joven que caminaba a poca distancia. Pudo ser otra tragedia.



La investigación del fiscal de Homicidios, Juan Gómez, y de investigadores de la Dirección de Inteligencia Policial dieron con el sicario y su joven pareja. Poco después, el fiscal y la Policía sabrían que la orden para matar a un hincha tricolor en la noche del 15 de diciembre de 2019 había salido de una celda del Comcar.

El autor intelectual de los disparos fue el exbarra brava de Peñarol, Edwin “Coco” Parentini. La Justicia ya condenó a Parentini, al sicario y a su pareja por su vinculación con un homicidio muy especialmente agravado.



Parentini enfrentará una pena de 28 años de cárcel; el sicario, 23, y su cómplice, siete.



Tras finalizar el caso penal, la familia de Langhain se contactó con las abogadas Miredi Biscarra y Cecilia Eguiluz, para entablar una demanda millonaria por daños y perjuicios contra el Ministerio del Interior.



La etapa previa al juicio, que consiste en una audiencia de conciliación con la cartera, ya se realizó. Terminó sin acuerdo entre las partes.

Audiencia contra “Coco” Parentini por el homicidio de Lucas Langhain. Foto: Darwin Borrelli.

Biscarra y Eguiluz solicitaron a la Justicia Civil una fecha para presentar la demanda por daños y perjuicios provocados por el asesinato de Langhain.



Según Biscarra, el reclamo será presentado el próximo mes cuando finalice la feria judicial. “Con mi socia estamos evaluando aún los daños” que el crimen ocasionó para la familia Langhain, explicó.



Y agregó que el reclamo será firmado por la madre de Lucas Langhain y es posible que se sumen dos hermanas de la víctima.



Biscarra estimó que en el juicio se solicitará una indemnización que rondará los US$ 800.000.



El País: ¿Por qué se solicitará a la Justicia un monto tan elevado como indemnización?



Biscarra: La víctima era un chiquilín de unos 20 años.



EP: ¿La demanda tiene relación con el hecho de que el autor intelectual del crimen estaba dentro de una cárcel?



Biscarra: Es más grave que eso. Para nosotros, el Ministerio del Interior tiene una doble responsabilidad. Primero, el muchacho (Lucas Langhain) iba caminando por la vía pública tras una celebración de un partido de fútbol. Había finalizado un clásico. No era un hecho desconocido por el Ministerio del Interior. Tenía que brindar seguridad al evento. Y una persona saca un arma, comienza a hacer disparos a diestra y siniestra, y lo mata a él.



EP: ¿Entonces la demanda está vinculada a la inseguridad en la vía pública tras un clásico?



Biscarra: Sí. No había ni un solo efectivo ni contención en esa zona. Ya había un antecedente donde la hija (Soledad Barrios) de otro artiguense murió en 2012 de un disparo de arma de fuego tras un partido de basquetbol entre Cordón y Welcome. En este caso es el mismo entorno jurídico y fundamentación. En segundo lugar, el Ministerio del Interior es responsable porque incurrió en una falta de contención a una persona que está recluida en una cárcel. La responsabilidad ahí es 100% de esa cartera.



EP: ¿En qué sentido?



Biscarra: Existieron comunicaciones internas en dicha cartera que alertaban que podía haber un ataque desde un penal. (El exministro, Eduardo) Bonomi y otros jerarcas dijeron a la prensa que sabían que iba a haber una acción desde la cárcel. Y señalaron, además, que había una orden de cuidado especial para determinados presos. Y no lo tuvieron.

La orden desde una celda Según los investigadores, la incautación del celular de Edwin “Coco” Parentini fue clave. De esa manera, la Policía accedió al siguiente audio: “Hermano, a ver si rescatá un pibe en una moto, sacá o cualquiera en un auto que lo deje a la vuelta que le voy a dar con la pistola ñeri, ahí cuando vayan saliendo del Parque a todos ñeri. Jugamos callado”.