Fiscal Jorge Díaz alerta por el Presupuesto; “Será difícil”, señala

“Preocupación”. Esa es la palabra que repitió una y otra vez el fiscal de Corte Jorge Díaz al referirse al Presupuesto. Esto sucedió ayer, en la Fiscalía General de la Nación, donde brindó una conferencia de prensa para rendir cuentas sobre el sistema penal acusatorio y los resultados obtenidos con el Código del Proceso Penal.

“A nosotros nos hubiera gustado terminar este año con la aprobación de un presupuesto acorde con las necesidades de la institución”, indicó el fiscal. Y añadió que, a su juicio, “mantener y sostener en el tiempo los resultados obtenidos será difícil”.

Sobre los datos presentados, en resumen, dijo que se obtuvieron “menos cantidad de delitos, mayor cantidad de imputaciones, mayor cantidad de noticias criminales aclaradas, mayor cantidad de personas privadas de libertad y mayor porcentaje de condenados”.



“Esto no nace de un repollo”, sino del trabajo de los fiscales “a lo largo y ancho de todo el país”, insistió Díaz antes de volver a referirse al Presupuesto.



“Afrontamos un 2021 con un presupuesto que, no solo no se incrementó, sino que disminuyó en relación con 2020”, sostuvo. Y añadió: “En cinco años no recibimos un solo peso de aumento y en este presupuesto no solamente no recibimos un peso, sino que nos sacan $ 10 millones en gastos de funcionamiento”.

Consultado, en rueda de prensa, sobre si le preocupaban las amenazas a fiscales en el marco de investigaciones, Díaz respondió: “Nosotros estamos preocupados por la situación de inseguridad en los edificios de la Fiscalía y de los fiscales. Y preocuparse es ocuparse de antemano”.



En esa misma línea dijo que ocuparse es hacerse de información para luego tomar medidas. E insistió nuevamente con el dinero.



“Si uno tiene información y no puede tomar medidas de precaución porque no tiene presupuesto, tenemos un problema”, indicó.

Lo mismo dijo sobre la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Díaz explicó que los testigos de identidad reservada han sido fundamentales para resolver casos y ganar juicios.



Además, indicó que hay protocolos que se deben cumplir para que la Unidad funcione y ejemplificó: “Hay que acompañar a esos testigo, darles las medidas de seguridad, etc. Ahí hay un problema que no se ha visualizado realmente (...) Si no se tienen los medios es muy difícil. La Unidad hace maravillas con dos mangos”. “Estamos preocupados, muy preocupados”, finalizó el fiscal.