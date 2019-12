180 días de prisión preventiva para policía que mató a su pareja embarazada en Bella Unión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia determinó este jueves 180 días de prisión preventiva por los delitos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y aborto sin consentimiento de la mujer para el policía que asesinó este martes en Bella Unión (Artigas) a Romina Bueno, su pareja de 17 años que estaba embarazada, dijo a El País la fiscal del caso Silvia Ferreira.

El policía no habló en la audiencia, y tampoco modificó su versión inicial de que se trató de un accidente. El agente había declarado que se estaba preparando para ir al trabajo cuando apoyó su arma en la mesa. La pistola Glock, calibre 9 mm, se disparó. “Se escapó la bala cuando apoyé el arma”, había dicho a sus compañeros.



Sin embargo, la Policía Científica de Artigas y de Bella Unión confirmaron que no se trató de un accidente. Este jueves, la Fiscalía inició la investigación penal del caso.



Bueno, que recibió un balazo en la cabeza, fue trasladada en forma inmediata al Hospital de Bella Unión para intentar salvar al bebé. Pero ello no fue posible.



La pareja convivía desde hacía un año. Su casa se ubica en el barrio Las Piedras, en la salida de Bella Unión sobre la Ruta 3 rumbo al puente internacional ubicado sobre el Río Cuareim.



La madre de la víctima consideró que el homicidio de su hija y de su nieto fue intencional."Esto no fue un accidente, esto fue un femicidio. Yo me enteré ayer que él la amenazaba mucho a ella y que si ella le contaba a alguien iba a venir a matarme o la iba a matar a ella", contó a Telemundo con la voz quebrada Lorena Quevedo, madre de la chica de 17 años.